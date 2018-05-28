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İsrail'in Afrika'da destek arama çabası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 07:40 | Son Güncelleme

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat: "İsrail hükümeti, Filistin'deki yerleşim yerlerinin projesini pazarlamak için Afrika ülkelerinin desteğini almaya çalışıyor"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail hükümetinin Filistin'deki yerleşim projelerini pazarlamak için Afrika ülkelerinin desteğini almaya çalıştığını belirtti.

Ureykat, Portekizce yayın yapan "Angola" gazetesine açıklamasında, Afrika devlet yetkililerinden, İsrail sömürü düzenini tanımamalarını ve onu boykot etmelerini isteyerek, "İsrail hükümeti, Filistin'deki yerleşim yerlerinin projesini pazarlamak için Afrika ülkelerinin desteğini almaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in ayrıca, Afrika ülkelerinden destek toplamaya, onlarla ilişki tesis etmeye ve büyükelçiliklerini işgal altındaki Kudüs'e taşımaya teşvik etmeye çalıştığını belirten Ureykat, Afrika ülkelerini, "Dünyadaki en yüce ahlaklı davranış, Filistin halkının tarihi haklarının yanında yer almaktır." diyen Güney Afrika gibi Filistinlilerin haklarına destek vermeye çağırdı.

"Gazze'deki savaş suçlarının araştırılması için uluslararası uzman bir ekibin gönderilmesini" öngeren tasarı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde 18 Mayıs'ta 29 lehte, 2 aleyhte ve 14 çekimser oyla kabul edilmişti.

Türkiye'nin de gözlemci sıfatıyla desteklediği tasarının oylamasında, ABD ve Avustralya aleyhte oy kullanırken çekimser 14 ülkeden 4'ü Etiyopya, Kenya, Ruanda ve Togo olmuştu.

Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Dünyanın tepkisine rağmen İsrail, bu yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika FKÖ israil Ureykat

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