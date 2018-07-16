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"İsrail'in Aksa altındaki kazılarına ilişkin tehlikeli gelişmeler var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 18:44 | Son Güncelleme

Aksa'nın batı tarafında yer alan İslam Müzesi'nin altında yürütülen kazı çalışmalarına ilişkin tehlikeli gelişmelerin olduğu belirtiliyor

KUDÜS (AA) - Kudüs'te İslami Vakıflar ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesi, İsrail'in Mescid-i Aksa külliyesi içindeki İslam Müzesi'nin altında yürüttüğü kazı çalışmalarının son derece tehlikeli hale geldiğini belirtti.

İslami Vakıflar ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesi Genel Müdürü Azzam el-Hatib, yayımladığı yazılı açıklamada, Aksa'nın batı tarafında yer alan İslam Müzesi'nin altında yürütülen kazı çalışmalarına ilişkin kendilerine, tehlikeli gelişmelerin olduğuna dair bilgilerin ulaştığına dikkati çekti.

Açıklamada, "Bu bilgiler, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın güney cephesinde bulunan Emevi Sarayları bölgesi başta olmak üzere Aksa ve çevresindeki bölgelerin altında kazdığı tünelleri birbirine bağlamaya çalıştığını ve gizli çalışmalarda bulunduğunu ispatlıyor." ifadesine yer verildi.

Gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin, her gün bölgede fotoğraflar çektiği, bazı tarihi katman ve boşluklarda da kazıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail'den, Ürdün hükümeti tarafından görevlendirilen bir heyetin, bu bölgelere girmesine ve herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan incelemelerde bulunmasına izin vermesi çağrısı yapıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil Kudüs Mescid-i Aksa

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