İsrail'in, Gazze Limanı'nda el koyduğu ve Aşdod Limanı'na çektiği "özgürlük" gemisinde bulunanlardan kaptan hariç herkesin serbest bırakıldığı bildirildi.
Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar Komitesi Basın Sözcüsü Ethem Ebu Silmiyye, yaptığı açıklamada, "İşgal güçlerinin, kaptan hariç gemide bulunanların tamamını serbest bıraktığını doğruluyoruz." dedi.
İsrail'in serbest bıraktığı kişiler, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan bölgeye ulaştı.
İsrail ordusu, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında Gazze Limanı'ndan sembolik olarak denize açılan ve İsrail'in deniz kuvvetleri tarafından kuşatılan gemiye el konulduğunu ve Aşdod Limanı'na çekildiğini duyurmuştu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze’den hareket eden gemi, 17 kişilik mürettebatıyla deniz sınırını ihlal etmeye çalıştı. Gemi, üzerindekilerle beraber Aşdod’a çekildi." ifadelerine yer verilmişti.
Mavi Marmara'nın 8. yılında İsrail ablukasını kırmak ve dünyaya bu hukuksuz ablukanın kaldırılması mesajı vermek için yola çıkan teknelerde, aralarında yaralı, hasta ve öğrencilerin de olduğu Filistinli aktivistler bulunuyor.
Son dakika! İsrail Gazze'ye harekat başlattı!
Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim
24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!
Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?
MOSSAD Twitter'dan bir tek Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyor
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler
Irina Shayk da estetik harikası çıktı! İşte kanıtı...
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 0 yorum