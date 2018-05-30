İsrail'in, Gazze Limanı'nda el koyduğu ve Aşdod Limanı'na çektiği "özgürlük" gemisinde bulunanlardan kaptan hariç herkesin serbest bırakıldığı bildirildi.

Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar Komitesi Basın Sözcüsü Ethem Ebu Silmiyye, yaptığı açıklamada, "İşgal güçlerinin, kaptan hariç gemide bulunanların tamamını serbest bıraktığını doğruluyoruz." dedi.

İsrail'in serbest bıraktığı kişiler, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan bölgeye ulaştı.

İsrail ordusu, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında Gazze Limanı'ndan sembolik olarak denize açılan ve İsrail'in deniz kuvvetleri tarafından kuşatılan gemiye el konulduğunu ve Aşdod Limanı'na çekildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze’den hareket eden gemi, 17 kişilik mürettebatıyla deniz sınırını ihlal etmeye çalıştı. Gemi, üzerindekilerle beraber Aşdod’a çekildi." ifadelerine yer verilmişti.

Mavi Marmara'nın 8. yılında İsrail ablukasını kırmak ve dünyaya bu hukuksuz ablukanın kaldırılması mesajı vermek için yola çıkan teknelerde, aralarında yaralı, hasta ve öğrencilerin de olduğu Filistinli aktivistler bulunuyor.

