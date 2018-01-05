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"İsrail'in attığı adımları reddediyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 00:06 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'ün bazı bölgelerinden vazgeçilmesi için "80 milletvekilinin onayını zorunlu kılan yasa tasarısı"nın İsrail Parlamentosu'nda kabul edilmesine sert tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığınca, Kudüs'ün bazı bölgelerinden vazgeçilmesi için 80 milletvekilinin onayını zorunlu kılan ve ayrım duvarının ötesindeki bazı Filistinli mahallelerin İsrail'in egemenliği altında ayrı bir belediye yapısı altına alınmasını mümkün hale getiren yasa tasarısının İsrail Parlamentosu'nda kabul edilmesinin tehlikeli bulunduğu ve İsrail'in attığı bu adımların reddedildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail tarafından atılan bu gayrimeşru adımların 13 Aralık 2017'de yapılan İİT Olağanüstü Zirvesi Nihai Bildirisi ile 10/19 sayılı BM Genel Kurul kararına aykırı olduğunu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muhtemel bir barış anlaşmasıyla Kudüs'ün bazı bölgelerinden vazgeçilmesi için 80 milletvekilinin onayını zorunlu kılan ve ayrım duvarının ötesindeki bazı Filistinli mahallelerin İsrail'in egemenliği altında ayrı bir belediye yapısı altına alınmasını mümkün hale getiren yasa tasarısının İsrail Parlamentosu'nda kabulü barış sürecinin zeminini tahrip eden ve bölgesel barış ile istikrara zarar verecek bir adımdır.

İsrail tarafından atılan bu gayrimeşru adımlar 13 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen İİT Olağanüstü Zirvesi Nihai Bildirisi ile 10/19 sayılı BM Genel Kurul kararında ifadesini bulan, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün değiştirilmesinin kabul edilemeyeceğine ilişkin uluslararası toplumun iradesine aykırıdır. İsrail'in bu adımlarını tehlikeli buluyor ve reddediyoruz."

(AA)

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