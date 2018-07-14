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İsrail'in ayırdığı anne-oğul İstanbul'da kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 12:50 | Son Güncelleme

İsrail'in uzaklaştırması nedeniyle 16 yıldır annesiyle görüşemeyen Filistinli Fehmi Kenan, uzun yıllar sonra annesiyle İstanbul'da kucaklaştı

İSTANBUL (AA) - SUHEYB KALALİVE - İsrail'in uzaklaştırması nedeniyle 16 yıldır annesiyle görüşemeyen Filistinli Fehmi Kenan, uzun yıllar sonra annesine İstanbul'da kavuştu.

Filistin'den uzaklaştırılarak, Batı Şeria'ya girişi yasaklanan ve bir süredir Türkiye'de yaşayan Kenan, 16 yıldır sarılamadığı 70 yaşındaki annesini Atatürk Havalimanı'nda kucakladı.

Anne ve oğlunun kavuşma anında duygu dolu anlar yaşandı. AA'nın görüntülediği kavuşma sırasında anne Fethiye Kenan, oğlunu görmenin sevinciyle ve geçen yılların acısıyla göz yaşları döktü.

Oğlunu gördüğü an ilk sözleri, "Elhamdülillah" olan yaşlı kadın, ona sarıldıktan sonra "Oğlumu görmeden, onunla buluşmadan yıllar geçti. Onu kucaklamayı çok istiyordum. Özlemim tarif edilemez." dedi.
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- "Baba ile oğul buluşamadı"

Daha sonra AA muhabirine yaşadıklarını anlatan anne, "Oğlumu Batı Şeria'dan uzaklaştırdılar ve beni acılara mahkum ettiler." diye konuştu.

Fehmi'nin çeşitli sebeplerle Batı Şeria'da 5 kez İsrail hapishanelerinde kaldığını belirten acılı anne, o zamanlar ziyaretine gittiğini ancak daha sonra Gazze'ye uzaklaştırıldığı için onu göremediğini ifade etti.

Hem kendi sağlık durumu hem İsrail makamlarının tutumu nedeniyle Gazze'deki oğlunu görme imkanı olmadığını anlatan Fethiye, "Gazze'den 1 ya da 2 yıl sonra dönecekti. Ancak bu uzaklaştırma 16 yıl sürdü. Fehmi arkasında yıkılmış bir anne ve parçalanmış bir aile bırakarak bizden koparıldı. Torunlarım Gazze'de büyüdü. Onları göremedik." diye konuştu.

Eşinin birkaç ay önce vefat ettiğini söyleyen Fethiye, "Oğlumun bizimle kalmasını isterdik. Eşimle birlikte onu ziyaret etmek istedik. Ancak nasip olmadı. Baba ile oğul buluşamadı." ifadelerini kullandı.
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- Ayrılıkla geçen yıllar

Hayatı İsrail'e karşı mücadeleyle geçen 47 yaşındaki Kenan, 1987-1993 yıllarındaki Birinci İntifada'dan itibaren çeşitli zamanlarda İsrail tarafından 5 kez gözaltına alındığını anlattı.

Batı Şeria'da demir parmaklıklar arkasında 4 yılını geçiren Kenan, daha sonra bir süre serbest kaldığını bu süreçte İsrail'in takibatı altında olduğunu belirtti.

Ardından 2002'de Beytullahim kentinde Yeniden Doğuş Kilisesi'ne sığınan ve İsrail tarafından 39 gün kilisede kuşatma altında tutulanlar arasında olduğunu ifade eden Kenan, İsrail'in kilisede bulunan bazı kişilerin Gazze'ye ve Filistin dışına sürülmesi karşılığında kuşatmayı kaldırmasını şart koşması üzerine 1 ya da 2 yıl içinde dönmek üzere Gazze'ye gönderildiğini aktardı.

Kenan, ancak İsrail'in sözünde durmadığını, Batı Şeria'ya dönmesini engellemesinin yanı sıra ailesinin ziyaret için Gazze'ye girişine de izin vermediğini söyledi.

Bir buçuk yıl önce doktora eğitimi için Türkiye'ye geldiğini anlatan Kenan, sonra eşi ve çocuklarını da buraya getirdiğini ifade etti.

- Babaannesini ilk kez gördü

Öte yandan Fehmi Kenan'ın kızı 13 yaşındaki İsra da babaannesini ilk kez gördü.

İsra, Gazze'de doğduğunu, abluka altında birçok zorluklar yaşadıklarını belirterek, bunlardan birinin de Gazze'de hiç yakınları bulunmaması olduğunu belirtti.

Babaannesiyle ilk defa İstanbul'da karşılaştığını dile getiren İsra, "Onu gördüğüm için çok mutluyum. Aynı zamanda babam da uzun bir aradan sonra annesiyle buluştuğu için çok sevindim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin istanbul

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