İsrail'in ayırdığı anne-oğul İstanbul'da kavuştu

Fehmi'nin çeşitli sebeplerle Batı Şeria'da 5 kez İsrail hapishanelerinde kaldığını belirten acılı anne, o zamanlar ziyaretine gittiğini ancak daha sonra Gazze'ye uzaklaştırıldığı için onu göremediğini ifade etti.

Daha sonra AA muhabirine yaşadıklarını anlatan anne, "Oğlumu Batı Şeria'dan uzaklaştırdılar ve beni acılara mahkum ettiler." diye konuştu.

Oğlunu gördüğü an ilk sözleri, "Elhamdülillah" olan yaşlı kadın, ona sarıldıktan sonra "Oğlumu görmeden, onunla buluşmadan yıllar geçti. Onu kucaklamayı çok istiyordum. Özlemim tarif edilemez." dedi. \

Hem kendi sağlık durumu hem İsrail makamlarının tutumu nedeniyle Gazze'deki oğlunu görme imkanı olmadığını anlatan Fethiye, "Gazze'den 1 ya da 2 yıl sonra dönecekti. Ancak bu uzaklaştırma 16 yıl sürdü. Fehmi arkasında yıkılmış bir anne ve parçalanmış bir aile bırakarak bizden koparıldı. Torunlarım Gazze'de büyüdü. Onları göremedik." diye konuştu.

Eşinin birkaç ay önce vefat ettiğini söyleyen Fethiye, "Oğlumun bizimle kalmasını isterdik. Eşimle birlikte onu ziyaret etmek istedik. Ancak nasip olmadı. Baba ile oğul buluşamadı." ifadelerini kullandı.

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- Ayrılıkla geçen yıllar

Hayatı İsrail'e karşı mücadeleyle geçen 47 yaşındaki Kenan, 1987-1993 yıllarındaki Birinci İntifada'dan itibaren çeşitli zamanlarda İsrail tarafından 5 kez gözaltına alındığını anlattı.

Batı Şeria'da demir parmaklıklar arkasında 4 yılını geçiren Kenan, daha sonra bir süre serbest kaldığını bu süreçte İsrail'in takibatı altında olduğunu belirtti.

Ardından 2002'de Beytullahim kentinde Yeniden Doğuş Kilisesi'ne sığınan ve İsrail tarafından 39 gün kilisede kuşatma altında tutulanlar arasında olduğunu ifade eden Kenan, İsrail'in kilisede bulunan bazı kişilerin Gazze'ye ve Filistin dışına sürülmesi karşılığında kuşatmayı kaldırmasını şart koşması üzerine 1 ya da 2 yıl içinde dönmek üzere Gazze'ye gönderildiğini aktardı.