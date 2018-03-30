İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Toprak Günü'nün 42. yılı için düzenlenen gösterilere müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 118 kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah, Nablus, Kalkilya ve Eriha kentlerinde gerçekleştirdiği müdahalelerde biri gerçek, 17'si plastik mermiyle olmak üzere aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 118 kişinin yaralandığı belirtildi.
Filistin Kızılayı, daha önce İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 55 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.
Gazze'de ve Batı Şeria'da da çeşitli gruplar 30 Mart Toprak Günü dolayısıyla gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.
- Direnişin sembolü: "Filistin Toprak Günü"
İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.
İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, binlerce kişiyi yaraladı. İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazandı.
"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.
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