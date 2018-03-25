İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimi planları

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil'de 100'den fazla konutu kapsayan yeni bir Yahudi yerleşim birimi planını uygulamaya başladığı bildirildi.
El Halil Ayrım Duvarına Karşı Halk Komitesi Koordinatörü Ratib el-Cebbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, el koyacağı Filistin topraklarında, 100'den fazla konutun inşasını öngören yeni yerleşim birimi planına başladığına işaret ederek, söz konusu yeni birimin El Halil'in güneyindeki Dura beldesinde yer alan Nighot Yerleşim Birimi'ne ekleneceğini kaydetti.
Cebbur, işgal güçleri tarafından onaylanmış eski plana göre, İsrail'in bu proje için Filistinlilere ait yaklaşık 290 dönüm toprağa el koyacağına dikkati çekerek, "Plan zaten onaylandı. Bu toprakların Nighot Yerleşim Birimi'ne ilhakından hemen sonra da inşasına başlanacak." dedi.
El Halil'in yaklaşık 700 bin nüfusuyla Filistin'in en büyük illerinden biri olduğunu anımsatan Cebbur, bölgede yerleşim birimlerinin yol açtığı gerginlik konusunda da uyardı.
Cebbur, El Halil topraklarında 30'dan fazla yerleşim biriminin olduğunu aktararak, işgal güçlerinin binlerce dönüm Filistin toprağına el koyduğunun altını çizdi.
İsrail, halihazırda Batı Şeria'da yaklaşık 160 yerleşim biriminin yanı sıra birkaç konutun yer aldığı daha küçük 300'den fazla yerleşim biriminin inşasına devam ediyor.
Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.
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