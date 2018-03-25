HABER

İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimi planları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 23:48 | Son Güncelleme

El Halil Ayrım Duvarına Karşı Halk Komitesi Koordinatörü Cebbur: - "(El Halil'de yeni bir Yahudi yerleşim birimi planıyla ilgili) Plan zaten onaylandı. Bu toprakların Nighot Yerleşim Birimi'ne ilhakından hemen sonra da inşasına başlanacak"

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil'de 100'den fazla konutu kapsayan yeni bir Yahudi yerleşim birimi planını uygulamaya başladığı bildirildi.

El Halil Ayrım Duvarına Karşı Halk Komitesi Koordinatörü Ratib el-Cebbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, el koyacağı Filistin topraklarında, 100'den fazla konutun inşasını öngören yeni yerleşim birimi planına başladığına işaret ederek, söz konusu yeni birimin El Halil'in güneyindeki Dura beldesinde yer alan Nighot Yerleşim Birimi'ne ekleneceğini kaydetti.

Cebbur, işgal güçleri tarafından onaylanmış eski plana göre, İsrail'in bu proje için Filistinlilere ait yaklaşık 290 dönüm toprağa el koyacağına dikkati çekerek, "Plan zaten onaylandı. Bu toprakların Nighot Yerleşim Birimi'ne ilhakından hemen sonra da inşasına başlanacak." dedi.

El Halil'in yaklaşık 700 bin nüfusuyla Filistin'in en büyük illerinden biri olduğunu anımsatan Cebbur, bölgede yerleşim birimlerinin yol açtığı gerginlik konusunda da uyardı.

Cebbur, El Halil topraklarında 30'dan fazla yerleşim biriminin olduğunu aktararak, işgal güçlerinin binlerce dönüm Filistin toprağına el koyduğunun altını çizdi.

İsrail, halihazırda Batı Şeria'da yaklaşık 160 yerleşim biriminin yanı sıra birkaç konutun yer aldığı daha küçük 300'den fazla yerleşim biriminin inşasına devam ediyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamleDünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle
Ajanslar 'Flaş! olarak duyurdu! ÖldürüldülerAjanslar 'Flaş! olarak duyurdu! Öldürüldüler
Muazzez Ersoy Adnan Oktar'a sımsıkı sarıldı!Muazzez Ersoy Adnan Oktar'a sımsıkı sarıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria israil yerleşim

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

İstanbul karanlığa büründü

İstanbul karanlığa büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

Tel Rıfat nerede, Tel Rıfat neden önemli? İşte Tel Rıfat'ın Suriye haritasındaki yeri

Tel Rıfat nerede, Tel Rıfat neden önemli? İşte Tel Rıfat'ın Suriye haritasındaki yeri

Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir

PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.