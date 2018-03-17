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"İsrail'in 'Batı Şeria'yı ilhak' projesinin ilk adımı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 02:17 | Son Güncelleme

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ariel Yahudi yerleşim birimini İsrail'e bağlayacak olan ve 2025 yılında tamamlanması beklenen tren hattı projesi Ulaştırma ve İstihbarat Bakanlığınca onaylandı - Filistin Hükümet Sözcüsü Mahmud: - "Bu, işgal hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump'tan aldığı cesaretle topraklarımızı çalmak ve talan etmek için işgal altındaki topraklarımızda uygulamayı planladığı projenin bir adımıdır"

KUDÜS (AA) - İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ariel Yahudi yerleşim birimini İsrail'e bağlayacak tren hattı projesini onayladı.

İsrail'in Walla haber sitesinin haberinde, Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz'ın işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Ariel Yahudi yerleşim birimini İsrail'e bağlayacak olan ve 2025 yılında tamamlanması beklenen tren hattı projesini geçen perşembe günü onayladığı belirtildi.

Haberde Katz'ın, 1,1 milyar dolara mal olması planlanan söz konusu proje ile yollardaki trafik yoğunluğunun azalacağı yönündeki ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı ancak Bakan Katz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e bağlayacak projenin ilk etabı sayılan bakanlığın bu adımının, aşırı sağcı İsrail hükümeti çevrelerinden, Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin seslerin yükseldiği bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

- Filistin hükümetinden tepki

Filistin hükümetinden yapılan açıklamada ise söz konusu bakanlık onayı, "İsrail'in Batı Şeria'nın ilhak projesinin ilk adımı ve Filistin devletinin kurulmasının engellenmesi" olarak nitelendirilerek uyarıda bulunuldu.

Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, yaptığı açıklamada, "Bu, işgal hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump'tan aldığı cesaretle topraklarımızı çalmak ve talan etmek için işgal altındaki topraklarımızda uygulamayı planladığı projenin bir adımıdır." ifadesini kullandı.

Mahmud, bu adımın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin engellenmesi çabası olduğunu belirterek, "İsrail'in Batı Şeria'daki egemenliği olarak ifade edilen durum, hiç şüphesiz 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan tam egemen, bağımsız Filistin devletimizin geleceğinin yok edilmesi ve ülkemizin parçalanmasını hedefliyor." değerlendirmesini yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisinin en üst düzey karar alma mekanizması Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını 1 Ocak 2018'de onaylamıştı.

Partinin onayladığı tasarıda, "Ebedi başkentimiz Kudüs de dahil Yahuda ve Samara'nın (Talmudik Batı Şeria) kurtuluşunun 50'nci yıl dönümünde Likud Merkez Komitesi olarak Likud milletvekillerine, Yahuda ve Samara'da bulunan özgürleştirilmiş tüm Yahudi yerleşim birimlerinde İsrail kanunları ve egemenliğini hakim kılmaları ve serbestçe Yahudi yerleşim birimi inşasına imkan sağlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail meclisine (Knesset) sunulan tasarıların kanunlaşarak yürürlüğe girebilmesi için üç ayrı oturumda görüşülerek onaylanması gerekiyor.

- Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

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