İsrail'in Brüksel Büyükelçisine tepki

BRÜKSEL (AA) - İsrail'in Belçika Büyükelçisi Simona Frankel'in, Gazze sınırında öldürülen Filistinliler için "terörist" ifadesini kullanması ülke genelinde tepkilere neden oldu.
RTBF radyosuna konuşan Başbakan Charles Michel, Frankel'in ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu ifadeler karşısında şoka girdim." açıklamasında bulundu.
ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına başından beri karşı çıktığını ve bu kararı kınadığını hatırlatan Michel, "Gazze'de olanlar için uluslararası bir soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz. ABD kararının büyük risk teşkil ettiğini söylemiştik, daha fazla güvenlik sorununa ve trajediye yol açacağını belirtmiştik. Maalesef haklı çıktık." diye konuştu.
İsrailli büyükelçi Frankel'in "Her insanın ölümünden dolayı üzüntü duyuyorum, sınırda hayatını kaybeden 55 teröristin ölümünden bile." ifadeleri karşısında şoka girdiğini vurgulayan Michel, İsrail'in uluslararası soruşturmaya neden karşı çıktığına ise anlam veremediğini söyledi.
- "Büyükelçi hesap versin"
Büyükelçinin sözlerine Flaman Hristiyan Demokratlar (CD&V) ve Yeşiller Partisinden de sert tepki geldi. Parti milletvekilleri İsrailli büyükelçinin hesap vermesi için acilen dışişleri bakanlığına çağrılmasını talep ederek, açıklamaların "anlamsız" olduğunu vurguladı.
CD&V'nin Türk kökenli Milletvekili Veli Yüksel de "Dışişleri Bakanını (Didier Reynders) göreve davet ediyorum. İsrail'in Brüksel Büyükelçisi bu diplomasiye yakışmayan açıklamaların hesabını versin. Suçsuz sivillerin öldürülmesi kabul edilemez. Dünya bu caniliğe ne zaman dur diyecek." açıklamasında bulundu.
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