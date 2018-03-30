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İsrail'in Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'ne müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 23:39 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: - "İsrail bir an önce Ortadoğu'ya ektiği kin ve nefret tohumlarını sulamaktan vazgeçmeli, insanlığa karşı gerçekleştirdiği hukuk dışı saldırılarına son vermelidir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İsrail bir an önce Ortadoğu'ya ektiği kin ve nefret tohumlarını sulamaktan vazgeçmeli, insanlığa karşı gerçekleştirdiği hukuk dışı saldırılarına son vermelidir." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, Filistin'de düzenlenen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin sivil halka saldırısına ilişkin, Twitter'dan açıklama yaptı.

Gül, açıklamasında, "Filistinlilerin barışçıl gösterilerini orantısız güç kullanarak kana bulayan İsrail yönetimini şiddetle kınıyoruz. İsrail bir an önce Ortadoğu'ya ektiği kin ve nefret tohumlarını sulamaktan vazgeçmeli, insanlığa karşı gerçekleştirdiği hukuk dışı saldırılarına son vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Filistin

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