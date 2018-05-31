İsrail'in Endonezyalı turistlere giriş yasağı getirmesine tepki

CAKARTA (AA) - Endonezya Din İşleri Bakanı Lokman Hekim Seyfettin, Kudüs'ü dünyadaki herkesin ziyaret etme hakkı bulunduğunu bildirdi.
Seyfettin, İsrail’in Endonezyalı turistlere yönelik ülkeye giriş yasağı getirmesine ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesindeki Müslümanların Kudüs ve Beytülmakdis gibi bazı kutsal yerleri ziyaret etmek istediğini belirtti.
İsrail’in, kutsal yer Kudüs’ün tüm insanlara ait olduğunu anlaması gerektiğini vurgulayan Seyfettin, İsrail'in kararıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'yla görüşeceklerini aktardı.
Hekim Seyfettin, açıklamasında "Dünyadaki herkesin Kudüs’ü ziyaret etme hakkı vardır" ifadesini kullandı.
Geçen hafta İsrail, Gazze sınırındaki katliamlar nedeniyle Endonezya’nın İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladığını belirtmişti. Bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon da Endonezyalı turistlerin ülkeye alınmayacağını açıklamıştı.
Endonezya ve İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. Ziyaretler özel, geçici ya da iş vizesi ile yapılıyor.
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