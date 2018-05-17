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İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulüm 13 dilde kınandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 18:35 | Son Güncelleme

Senatonun kınama mesajı, üniversitenin resmi web sitesinde, Kazakça, Kırgızca, Azerice, Türkmence, Fransızca, Rusça , Arapça, İngilizce, Çince, Almaca, Farsça, Özbekçe ve Urduca yayınlandı

Kastamonu Üniversitesi, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamını 13 dilde kınadı.

Senatonun kınama mesajı, üniversitenin resmi web sitesinde, Kazakça, Kırgızca, Azerice, Türkmence, Fransızca, Rusça , Arapça, İngilizce, Çince, Almaca, Farsça, Özbekçe ve Urduca olarak yayınlandı.

Mesajda, ABD'nin uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve tarihi ve sosyal gerçekleri görmezden gelerek büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının, Ortadoğu'da kaos ve istikrarsızlığa davetiye çıkarmak olduğuna işaret edildi.

ABD'nin kararından cesaret alan İsrail'in katliam yaptığı belirtilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Tarih bu günleri kara bir leke olarak yazacaktır. Filistin halkı meşru müdafaa hakkına sahiptir. İşgalci konumundaki İsrail ve hamisi ABD, Ortadoğu'da mazlum insanlara karşı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü işlemişlerdir. Birleşmiş Milletler ve Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni göreve davet ediyor, eğer uluslararası hukuk varsa ve insanlık bir nebze vicdan sahibiyse, bu kurumların Trump ve Netanyahu aleyhine derhal soruşturma açarak, gereğini yapmalarını bekliyoruz. Bizler masum ve mazlum Filistin halkına başsağlığı dilerken, sadece vatanlarını ve namuslarını savunurken şehit düşen kardeşlerimizin değil, hukukun da katledildiğini tüm dünyanın er geç anlayacağını düşünüyoruz. Vicdan sahibi herkesi, ABD ve İsrail aleyhine tavır almaya, haksızlıklarını haykırmaya ve Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz."

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Filistin Gazze kastamonu üniversitesi Kastamonu Üniversitesi Senatosu Tel Aviv Büyükelçili

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