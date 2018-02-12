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İsrail'in Filistinli balıkçılara yönelik ihlalleri

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 20:44 | Son Güncelleme

Mizan İnsan Hakları Merkezi: "İsrail deniz kuvvetleri, 2018'in başından bu yana 5 balıkçıyı yaraladı, 10'unu gözaltına aldı, 3 balıkçı teknesine el koydu, ayrıca balıkçı teknelerine 36 kez ateş açtı" - Filistin İnsan Hakları Merkezi: "Uluslararası toplum, İsrail'in balıkçılar aleyhinde işlediği tüm ihlallere son vermesi için müdahalede bulunmalı"

Filistinli iki insan hakları kuruluşu, uluslararası toplumu Filistinli balıkçılara yönelik İsrail saldırılarını durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail deniz kuvvetleri, 2018'in başından bu yana 5 balıkçıyı yaraladı, 10'unu gözaltına aldı, 3 balıkçı teknesine el koydu, ayrıca balıkçı teknelerine 36 kez ateş açtı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in sistematik ihlallerinin, Gazze'ye uygulanan abluka kapsamında düzenlendiği ifade edilen açıklamada, bu saldırıların bölgede yaşam standartlarının daha da kötüleşmesine yol açtığı ve yoksulluk oranını artırdığı kaydedildi.

İsrail'in balıkçılar aleyhindeki ihlallerinin devam etmesi, uluslararası insan haklarına yönelik "hakaret ve aşağılama" olarak değerlendirildi.

Filistin İnsan Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada da, Filistinli balıkçıların Gazze Şeridi açıklarında sürekli İsrail'in saldırılarına maruz kaldığına dikkat çekilerek, "Uluslararası toplum, İsrail'in balıkçılar aleyhinde işlediği tüm ihlallere son vermesi için müdahalede bulunmalı." ifadesi kullanıldı.

Merkez, balıkçıların geçimlerini sağlamaları için özgürce hareket edebilmeleri gerektiğini vurguladı.

İsrail yönetimi, 3 Nisan 2016'da Gazzeli balıkçıların avlanma menzilinin 6 milden 9 mile yükseltilmesine izin vermiş, ancak aynı yılın haziran ayında tekrar 6 mile çekmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

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