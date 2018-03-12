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İsrail'in Filistinli balıkçılara yönelik ihlalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 21:36 | Son Güncelleme

Filistin İnsan Hakları Merkezi, uluslararası topluma İsrail güçlerinin Gazze sahilinde avlanan Filistinli balıkçılara yönelik ihlallerini durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı

Filistin İnsan Hakları Merkezi, uluslararası topluma İsrail güçlerinin Gazze sahilinde avlanan Filistinli balıkçılara yönelik ihlallerini durdurmak için harekete geçme çağrısında bulundu.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze sahilinde avlanan Filistinli balıkçıları gözaltına almaya devam ettiği belirtilerek, bu duruma tepki gösterildi.

Uluslararası topluma İsrail güçlerinin Gazze sahilinde avlanan Filistinli balıkçılara yönelik ihlallerini durdurmak için harekete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail makamlarından gözaltına alınan balıkçıları en kısa sürede serbest bırakması talep edildi.

Açıklamada, İsrail'in balıkçılara "ateş etmesi, yaralaması ve gözaltına alması" gibi ihlalleri kınanarak, İsrail'in bu politikalarının durdurulması gerektiği kaydedildi.

İsrail Deniz Kuvvetlerinin, bugün Gazze sahili açıklarında avlanan Filistinli 10 balıkçıyı gözaltına aldığı ve 3 tekneye el koyduğu bildirilmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

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