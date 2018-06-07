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İsrail'in Filistinli genç Tamimi'yi şehit etmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 07:13 | Son Güncelleme

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud: "İsrail askerlerinin, Tamimi'yi infazı, yamyamlığın hüküm sürdüğü çağları hatırlatıyor"

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, İsrail askerlerinin İzzettin et-Tamimi'yi infazının, "yamyamlığın" hüküm sürdüğü çağları hatırlattığını belirtti.

Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da 21 yaşındaki Tamimi'nin İsrail askerleri tarafından şehit edilmesine işaret ederek, bu durumun, "İşgal güçlerinin, kan dökmede ve sivil halkı öldürmede sahip olduğu uzun tecrübeyi" yansıttığını aktardı.

Açıklamada, "İsrail askerlerinin, Tamimi'yi infazı, yamyamlığın hüküm sürdüğü çağları hatırlatıyor." diyen Mahmud, "İnsan fıtratına göre, bu suça tanıklık eden herkesin vicdanının, onu diğer insana yardıma sevk edeceği varsayılır." ifadesini kullandı.

Dün sabah, Ramallah'a bağlı Nebi Salih beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile belde sakinleri arasında arbede yaşanmıştı. Arbede sırasında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Tamimi ağır yaralanmış, daha sonra şehit olmuştu.

Belde sakinleri ayrıca, İsrail askerlerinin yaralı Filistinli gencin hastaneye kaldırılmasına izin vermediğini belirtmişti.

Sosyal medyada yer alan görüntü de bu bilgiyi doğrular nitelikte. Olaydan kısa bir süre sonra kaydedildiği tahmin edilen görüntüde vurulan Filistinlinin yerde yattığı, İsrail askerlerinin ise yaralının çevrede toplanan Filistinliler tarafından hastaneye kaldırılmasına izin vermediği görülüyor.

Görüntüde, İsrail askerleri, daha sonra yaralı Filistinliyi alarak bölgeden ayrılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Mahmud Tamimi yamyamlık

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