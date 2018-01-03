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İsrail'in "Filistinlilere idam cezası" öngören yasa tasarısı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 22:39 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Şin Bet, yasa tasarısının nihai olarak onaylanması halinde "dünyada Yahudileri kaçırma dalgasına yol açacağı" uyarısında bulundu

KUDÜS (AA) - İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet (Şabak), Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısının nihai olarak onaylanması halinde "dünyada Yahudileri kaçırma dalgasına yol açacağı" uyarısında bulundu.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Şin Bet, Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısının kesin olarak onaylanması halinde Yahudilerin sadece İslam ülkelerinde değil batı ülkelerinde de kaçırılabileceğini belirtti.

Şin Bet Başkanı Nadav Argaman'ın tasarının İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) oylanması sırasında tepkisini ortaya koyduğu aktarıldı.

Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan ilk oylamada 49'a karşı 52 oyla kabul edilmişti. İdam tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda iki kez daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanılmıştı.

(AA)

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