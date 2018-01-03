Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, Filistinlilerin idam edilmesinin önünü açan bir yasayı uygulaması halinde İsrail askeri mahkemesinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Heyet Başkanı İsa Karaki, İsrail parlamentosunun, Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı İsrail Parlamentosu Knesset'te yapılan ilk oylamada kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin idam edilmesinin önünü açan bir yasayı uygulaması halinde İsrail askeri yargısına karşı durmak için Filistin yasal vizyonunun oluşturulmasının gerektiğini belirtti.

Yasanın onaylanması ve uygulanması durumunda, İsrail askeri mahkemesinin boykot edilmesi ve mahkeme ile ilişkilerin kesilmesi gerektiğini ifade eden Karaki, "İsrail mahkemeleri haksız cezalar veriyor. Filistinli bir tutuklunun idam hükmü veren mahkeme önüne çıkması kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan ilk oylamada 49'a karşı 52 oyla kabul edilmişti. İdam tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda iki kez daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanılmıştı.

(AA)