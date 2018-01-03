İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında çıkan olaylarda bir kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Nablus'un Salim köyünde çıkan olaylarda, şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu bir Filistinlinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
Açıklamada, İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz bombası nedeniyle de iki kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.
Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, Salim köyüne düzenlediği baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek ve plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığını aktardı.
Tanıklar, Filistinlilerin askerlere taş atarak karşılık verdiğini ifade etti.
(AA)
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