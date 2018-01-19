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İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 00:30 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Filistin Başbakanı Hamdallah, uluslararası toplumdan, Filistinlilere karşı uygulamalarını ve yerleşim siyasetini son erdirmesi için İsrail'e baskı yapmasını istedi

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, uluslararası toplumdan, Filistinlilere karşı uygulamalarını ve yerleşim siyasetini son erdirmesi için İsrail'e baskı yapmasını talep etti.

Beytüllahim'deki El-Mehd kilisesinde Ermeni takvimine göre noel kutlamasında konuşan Hamdallah, uluslararası toplumu İsrail'i Filistinlilere karşı uygulamalarına ve yerleşim siyasetine son vermeye zorlamasını istedi.

İsrail'in ihallerini artırmasıyla sonuçlanan ABD'nin Kudüs kararı sebebiyle 1967 sınırlarına göre iki devletli çözümün tehlikeye girdiğini ifade eden Hamdallah, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) ABD'nin tehditlerine boyun eğmemesi ve Filistinlilere hizmet verme yönündeki duruşundan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Hamdallah, mülteci kamplarındaki durumun, UNRWA'ya destek verme konusundaki sorumluluklarını üstlenmesi için insanların vicdanına dokunacağını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, salı günü yaptığı açıklamada, Filistin'e verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün, "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya alındığını ifade etmişti.

UNRWA, ABD'nin yapacağı yardımda kısıtlamaya gitmesi kararı nedeniyle hizmetlerinden faydalanan milyonlarca Filistinlinin büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacağını duyurmuştu.UNRWA Komiseri Pierre Krahenbühl, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin yardımlarını kesmesi, Gazze, Batı Şeria, Suriye, Lübnan ve Ürdün'deki acil gıda ve diğer yardımlara ihtiyacı olan milyonlarca Filistinli mültecinin güven ve onurunu tehlikeye atıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'da kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor. Bunu sırasıyla işgal altındaki Batı Şeria ile Suriye ve Lübnan takip ediyor.

(AA)

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