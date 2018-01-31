İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Görgü tanıklarına göre, İsrail güçleri, Yahudilerce kutsal kabul edilen Nablus'un doğusundaki "Yusuf makamı" bölgesine zorla girdi.

Askerler ile Filistinliler arasında arbede çıktığı, Filistinlilerin, göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla kendilerine müdahale eden askerlere, taş atarak karşılık verdiği belirtildi.

Yahudi yerleşimcilerin de "Yusuf makamına" zorla girerek, "dini ritüeller gerçekleştirdiği" bildirildi.

(AA)