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İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 03:48 | Son Güncelleme

-Nablus'taki "Yusuf makamı" yakınında askerler ile Filistinliler arasında arbede çıktı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Görgü tanıklarına göre, İsrail güçleri, Yahudilerce kutsal kabul edilen Nablus'un doğusundaki "Yusuf makamı" bölgesine zorla girdi.

Askerler ile Filistinliler arasında arbede çıktığı, Filistinlilerin, göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla kendilerine müdahale eden askerlere, taş atarak karşılık verdiği belirtildi.

Yahudi yerleşimcilerin de "Yusuf makamına" zorla girerek, "dini ritüeller gerçekleştirdiği" bildirildi.

(AA)

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