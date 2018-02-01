İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

Filistin Yönetimi, topraklarında tek bir İsrail askerini dahi kabul etmeyeceğini belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in, Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinin güvenliğini sağlayacağına ilişkin açıklamasına işaret ederek, "Topraklarımızda tek bir İsrail askeri dahi kabul etmeyeceğiz. Ya tam bir Filistin egemenliği sağlanır ya da orada ne güvenlik ne barış ne de istikrar olur." ifadesini kullandı.

İsrail için güvenli bir sınırın aynı zamanda Filistin için de güvenli sınır anlamına geldiğini belirten Ebu Rudeyne, "Gerçek güvenlik; ele geçirme ve devam eden işgal politikasıyla değil, uluslararası meşru kararlara dayanan, kalıcı ve adil bir barış ile sağlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Eu Rudeyne, çözümün, sadece uluslararası meşruiyet, Arap Barış Planı, Filistin Ulusal Konseyi ile Arap Birliği zirvelerinde alınan kararlara dayalı olabileceğinin altını çizerek, söz konusu kararlarda, başkenti Kudüs olan 1967 sınırlarına bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının öngörüldüğünü hatırlattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinin güvenlik kontrolünü elinde bulunduracaklarını açıklamıştı.

İsrail, zaman zaman yaptığı açıklamalarda, herhangi bir barış süreci kapsamında, Ürdün Vadisi bölgesinden vazgeçmeyeceğini deklare ediyor. İsrail, bölgenin kendi güvenliğini tehdit ettiğini öne sürerken, Filistin yönetimi ise bu gerekçeyi reddediyor.

(AA)