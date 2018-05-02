HABER

İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri Gazze'de sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 22:16 | Son Güncelleme

İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri Gazze'de sergilendi

Gazze'deki Filistinli Medya Topluluğu, İsrail'in Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında gazetecilere yönelik ihlallerini anlatan fotoğraf sergisi düzenledi.

Gazze'nin doğu sınırında "Gerçeğin gözleri hedefte" adıyla düzenlenen sergide, gazetecilerin gösterileri takip ettiği sırada İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmalarını, yaralanmalarını ve şehit edilmelerini belgeleyen fotoğraflar sergileniyor.

Filistinli Medya Topluluğu Başkanı Tevfik es-Seyyid Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin amacının, İsrail'in işlediği suçları aktarma görevlerini yapan Filistinli gazetecilere yönelik ihlallerin belgelenmesi olduğunu söyledi.

Selim, sergide İsrail'in gazetecilere yönelik yaralama, takip, gözaltı ve şehit etme gibi ihlallerini belgeleyen onlarca fotoğrafın yer aldığını belirtti.

Başkan Selim, "Tüm dünyaya, basın özgürlüğünü koruduğunu iddia eden İsrail'in, gazetecilerin haklarını ihlal eden örgüt ve ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını vurgulamaya çalışıyoruz." dedi.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteci ve 18 yaş altındakilerin bulunduğu 49 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, 6 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, gösterilerini İsrail'in kuruluş yıl dönümü ve "Büyük Felaket" adını verdikleri "Nekbe"nin tarihi olan 15 Mayıs'a kadar sürdürmeyi planlıyor.

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine eklediŞok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi
İran'dan İsrail'e sert yanıt!İran'dan İsrail'e sert yanıt!
Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldıGerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze fotoğraf sergisi Gazeteciler israil

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İlginizi Çekebilir

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Edirne'de sekreterden milyonluk vurgun!

Edirne'de sekreterden milyonluk vurgun!

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Meral Akşener Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti!

Meral Akşener Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Şans Topu sonuçları 2 Mayıs: İşte haftanın talihlileri! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama)

Şans Topu sonuçları 2 Mayıs: İşte haftanın talihlileri! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.