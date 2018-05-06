İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi

Geçen ay Gazze sınırında 2 gazeteciyi şehit eden İsrail'in Filistinli basın mensuplarına yönelik ihlalleri Batı Şeria'da protesto edildi.

Filistin Gazeteciler Sendikası'nın çağrısı üzerine Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki bir sağlık kompleksi önünde bir araya gelen onlarca gazeteci, Ramallah ve El-Bire kentlerinin girişindeki Beyt Iyl kontrol noktasına kadar yürüdü.

Üzerlerinde "Gazetecileri öldürmeye son verin" yazan beyaz tişörtler giyen göstericiler, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı.

Dağılmamaları durumunda göstericileri gözaltına almakla tehdit eden İsrail askerlerinin, Filistinlilerin kullandığı araçların geçişine izin vermediği görüldü.

- "Filistin halkına karşı işlenen suçları dünyaya duyurmaya devam edeceğiz"

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ne yaparsa yapsın İsrail'in gazetecileri susturamayacağını haykırmak istediklerini söyledi.

Ebubekir, "Biz Arap gazeteciler, Filistin halkına karşı işlenen suçları dünyaya duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

Gazze sınırında geçen ay düzenlenen gösterilerde Yasir Murteca (30) ve Ahmed Ebu Hüseyin (24) isimli Filistinli iki gazeteci görevlerini yaptıkları sırada İsrail askerleri tarafından şehit edilmişti.

