İsrail'in Gazze'de basın mensupları aleyhinde işlediği ihlalleri konu alan El-Ayn es-Selis (Üçüncü Göz) isimli belgesel film, Tel Aviv yönetiminin savaş uçaklarıyla yıktığı "Said el-Mishal Kültür ve Bilim Kurumu"na (SAMECS) ait binanın enkazında gösterildi.

Filistin Basın Evi Kurumu tarafından "Continue" Film Şirketi iş birliğiyle hazırlanan belgesel film, İsrail'in Gazze'de basın mensupları aleyhinde işlediği ihlalleri konu alıyor.

Basın Evi Kurumu Müdürü Bilal Cadallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada belgesel filmin, İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik hak ihlallerine ışık tuttuğunu ifade ederek, "Filmi, kültür ve bilim kuruluşları aleyhindeki suçları vurgulamak için İsrail'in yerle bir ettiği kültür merkezinin zemininde gösterdik." dedi.

Cadallah, uluslararası topluma, Filistin kültür ve basın kurumlarına yönelik kibirli uygulamalarını durdurması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

İsrail savaş uçağı, geçen perşembe günü düzenlediği saldırıda Gazze'nin batısında yer alan Said el-Mishal Kültür ve Bilim Kurumu binasını 10'dan fazla roket ile hedef almıştı.