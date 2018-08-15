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İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerini anlatan belgesel film: "Üçüncü Göz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 00:43 | Son Güncelleme

Belgesel filmin gösterimi, İsrail'in Gazze'de savaş uçağıyla düzenlediği saldırıda yıktığı kültür merkezine ait binanın enkazında yapıldı

İsrail'in Gazze'de basın mensupları aleyhinde işlediği ihlalleri konu alan El-Ayn es-Selis (Üçüncü Göz) isimli belgesel film, Tel Aviv yönetiminin savaş uçaklarıyla yıktığı "Said el-Mishal Kültür ve Bilim Kurumu"na (SAMECS) ait binanın enkazında gösterildi.

Filistin Basın Evi Kurumu tarafından "Continue" Film Şirketi iş birliğiyle hazırlanan belgesel film, İsrail'in Gazze'de basın mensupları aleyhinde işlediği ihlalleri konu alıyor.

Basın Evi Kurumu Müdürü Bilal Cadallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada belgesel filmin, İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik hak ihlallerine ışık tuttuğunu ifade ederek, "Filmi, kültür ve bilim kuruluşları aleyhindeki suçları vurgulamak için İsrail'in yerle bir ettiği kültür merkezinin zemininde gösterdik." dedi.

Cadallah, uluslararası topluma, Filistin kültür ve basın kurumlarına yönelik kibirli uygulamalarını durdurması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

İsrail savaş uçağı, geçen perşembe günü düzenlediği saldırıda Gazze'nin batısında yer alan Said el-Mishal Kültür ve Bilim Kurumu binasını 10'dan fazla roket ile hedef almıştı.

Filistin Enformasyon Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'te gazeteciler ile medya kuruluşlarına yönelik ihlallerinin en yüksek oranda görüldüğü ayın geçtiğimiz temmuz olduğunu belirtmişti.

Bakanlık, İsrail'in geçen ay gazetecilere yönelik 76 hak ihlalinde bulunduğunu ifade ederek, bunların çoğunun, Mescid-i Aksa'da elektronik kapıların kurulmasıyla yaşanan olaylar sırasında gerçekleştiğini kaydetmişti.

Açıklamada, plastik mermi ile yaralama, göz yaşartıcı gaz sıkma, darbetme, gözaltına alma, görevine engel olma gibi basın mensuplarını hedef alan ihlaller yapıldığı kaydedilmişti.

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