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İsrail'in gazetecileri gözaltına almasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 13:10 | Son Güncelleme

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Batı Şeria'da 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına almasına tepki gösterdi

RAMALLLAH (AA) - Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail askerlerinin bu sabah Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına almasını kınadı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Lübnan merkezli "Al-Quds" televizyonunda serbest muhabirlik yapan 4 gazeteciyi gözaltına almasını "yeni bir saldırganlık ve korsanlık hareketi" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Filistin basınına yönelik suçlarına yenilerinin eklendiği belirtilen açıklamada, "gazetecilerin tutuklanmasının ifade özgürlüğüne açık bir müdahale" olduğuna işaret edilerek İsrail'in bu tür adımlarla Filistin halkına karşı işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca uluslararası camianın işgal güçlerini cezalandırmak için bir an önce harekete geçmesi ve İsrail'i uluslararası yasa ve sözleşmelere uymaya zorlaması gerektiğinin altı çizildi.

Görgü tanıkları, sabah saatlerinde Ramallah kentine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, Lübnan merkezli "Al-Quds" televizyonunda serbest muhabirlik yapan Ala er-Rimavi, Muhammed Alvan, Kuteybe Hamdan ve Husni Abdulcelil isimli 4 gazeteciyi gözaltına aldığını aktarmıştı.

İsrail ordusu da bir süre önce yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda 20 kişinin gözaltına alındığını belirterek gözaltına alınanlardan 4'ünün İsrail'in Eylül 2017'de "terör örgütü" ilan ettiği Al- Quds televizyonu için çalıştığını kaydetmişti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 9 Temmuz'da Lübnan merkezli Filistin kanalı Al-Quds'ün ülkede faaliyet göstermesini yasakladığını açıklamıştı.

Kudüs başta olmak üzere, abluka altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da ofisleri bulunan Al-Quds TV, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki gelişmeleri de muhabirleri aracılığıyla anlık olarak ekranlarına taşıyordu.

Al-Quds TV, diasporadaki Filistinli iş adamları ve önde gelen kişiler tarafından 2008'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kuruldu.

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