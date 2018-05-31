İsrail'in Gazze ablukasını dünyaya anlatıyorlar

Groth, Alman Meclisi'nin 2010 haziran ayı sonunda Alman hükümetine Gazze ablukasının kaldırılması için çaba harcaması gerektiğini içeren karar aldığını ancak şimdiye kadar bu konuda hiçbir şeyin yapılmadığını vurguladı.

Almanya'daki Sol Parti'de 2009-2017 yıllarında milletvekilliği yapan Groth, "Uluslararası sularda 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İnanılmaz savaş gemileri vardı. Bu bir kabustu." diye konuştu.

Groth, Mavi Marmara'ya müdahale edildiği günün "tam bir felaket" olduğunu ve saldırıdan dolayı bugüne kadar kimsenin düzgün şekilde hesaba çekilmediğine dikkati çekti.

Eski Alman parlamenter Annette Groth, Gazze’deki bugünkü korkunç duruma dikkati çekmek için "Gazze'ye Özgürlük Filosu"nun yola çıktığını söyledi.

Filonun Almanya’dan sonra Hollanda'nın başkenti Amsterdam’a ulaşacağını söyleyen Groth, "Gazze'ye Özgürlük Filosu, temmuz ayı ortasına kadar Avrupa ülkelerinin limanlarına gidecek. Buralarda Gazze’deki durumu ve ablukanın etkileri hakkında bilgiler verilecek." diye konuştu.

"İsrail'in filoya 8 yıl önceki gibi bir müdahalesi olur mu?" sorusuna Groth, buna inanmadığını, muhtemelen bir limana götürülüp orada tutulacağını belirtti. Groth, filodaki gemilere Gazze’ye ulaşması izni verilmeyeceğini ifade etti.

Gazze'deki duruma işaret eden Groth, ilaçların eksik olduğunu, günde iki saat elektrik verildiğini ve içme suyun bulunmadığını anlatarak, bölgede umutsuzluk ve yoksulluğun yaşandığını aktardı.

- " Gazze’ye Özgürlük Filosu"

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs’ta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan "Gazze’ye Özgürlük Filosu", Kopenhag'dan sonra Almanya'nın Kiel ve Wilhelmshaven kentlerinde durdu.