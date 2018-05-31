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İsrail'in Gazze ablukasını dünyaya anlatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla oluşturulan filodaki aktivistler, Gazze’ye yönelik ablukayı anlatıyor - Mavi Marmara gemisinde de bulunan eski Alman Milletvekili Annette Groth: - "Gazze'ye Özgürlük Filosu, temmuz ayı ortasına kadar Avrupa ülkelerinin limanlarına gidecek. Buralarda Gazze’deki durumu ve ablukanın etkileri hakkında bilgiler verecek" - "(İsrail'in filoya saldırmaya ihtimali) Buna inanmıyorum, muhtemelen bir limana götürülüp orada tutulacak"

BERLİN (AA) - ERBİL BAŞAY - İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs’ta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan filodaki aktivistler, uğradıkları limanlarda Gazze’ye yönelik ablukayı dünyaya anlatıyor.

Mavi Marmara gemisinde de bulunan eski Alman Milletvekili Annette Groth, İsrail'in gemiye yönelik düzenlediği saldırının 8'inci yıl dönümde AA'ya konuştu.

Groth, Mavi Marmara'ya müdahale edildiği günün "tam bir felaket" olduğunu ve saldırıdan dolayı bugüne kadar kimsenin düzgün şekilde hesaba çekilmediğine dikkati çekti.

Almanya'daki Sol Parti'de 2009-2017 yıllarında milletvekilliği yapan Groth, "Uluslararası sularda 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İnanılmaz savaş gemileri vardı. Bu bir kabustu." diye konuştu.

Groth, Alman Meclisi'nin 2010 haziran ayı sonunda Alman hükümetine Gazze ablukasının kaldırılması için çaba harcaması gerektiğini içeren karar aldığını ancak şimdiye kadar bu konuda hiçbir şeyin yapılmadığını vurguladı.

- Gazze'deki korkunç duruma dikkat çekmek için filo yola çıktı

Eski Alman parlamenter Annette Groth, Gazze’deki bugünkü korkunç duruma dikkati çekmek için "Gazze'ye Özgürlük Filosu"nun yola çıktığını söyledi.

Filonun Almanya’dan sonra Hollanda'nın başkenti Amsterdam’a ulaşacağını söyleyen Groth, "Gazze'ye Özgürlük Filosu, temmuz ayı ortasına kadar Avrupa ülkelerinin limanlarına gidecek. Buralarda Gazze’deki durumu ve ablukanın etkileri hakkında bilgiler verilecek." diye konuştu.

"İsrail'in filoya 8 yıl önceki gibi bir müdahalesi olur mu?" sorusuna Groth, buna inanmadığını, muhtemelen bir limana götürülüp orada tutulacağını belirtti. Groth, filodaki gemilere Gazze’ye ulaşması izni verilmeyeceğini ifade etti.

Gazze'deki duruma işaret eden Groth, ilaçların eksik olduğunu, günde iki saat elektrik verildiğini ve içme suyun bulunmadığını anlatarak, bölgede umutsuzluk ve yoksulluğun yaşandığını aktardı.

- " Gazze’ye Özgürlük Filosu"

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs’ta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan "Gazze’ye Özgürlük Filosu", Kopenhag'dan sonra Almanya'nın Kiel ve Wilhelmshaven kentlerinde durdu.

Filodaki "Al Awda" (Geri dönüş), "Falestina" (Filistin), "Hurriyah" (Hürriyet) ve "Mairead" (Barış Nobel Ödülü sahibi Mairead Maguire) isimlerini taşıyan 4 teknenin bugün Amsterdam'a ulaşması bekleniyor.

Filodaki aktivistler, güzergahlarında durdukları limanlarda İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka hakkında bilgileri yerel halkla paylaşıyor.

Filonun, Jersey, Brighton, La Rochelle, Gijon, Lisbon ve Cadiz limanlarına uğraması bekleniyor.

Gazze ablukasını kırmak için 8 yıl önce yola çıkan ve 500'den fazla kişiyi taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail ordusunun uluslararası karasularda 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saldırıda silahsız 10 insani yardım aktivisti şehit olmuş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

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