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İsrail'in Gazze katliamı New York'ta protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 02:12 | Son Güncelleme

New York'taki Times Meydanı'nda toplanan Ortodoks Yahudiler ve Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze'deki katliamını kınamak ve Nekbe'nin 70'inci yıl dönümü nedeniyle protesto gösterisi düzenledi - Göstericilerden Rabbi Dovid Feldman: "Gazze'de yaşananlar insanlık için büyük bir utanç" - "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıyoruz"

ABD'nin en büyük metropol kentlerinden New York'taki Ortodoks Yahudiler ve Filistinliler, İsrail'in Gazze sınırındaki protestolarda Filistinli sivillere karşı katliamını protesto etti.

Times Meydanı'nda toplanan Ortodoks Yahudiler ve Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze'deki katliamını kınamak ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yıl dönümü nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

İsrail'in işgalci politikalarına son vermesi çağrısında bulunan göstericiler, İsrail karşıtı dövizler taşıdı ve sloganlar attı.

Göstericilerden Rabbi Dovid Feldman AA muhabirine yaptığı açıklamada, Times meydanında Nekbe'nin 70. yıl dönümünde Filistinlilere katıldıklarını ve 70 yıldır süren felaketi protesto ettiklerini söyledi.

Gazze'de Filistinlilerin barışçıl gösterilerde İsrail'in işgaline karşı çıktığını belirten Feldman ,''Gazze'de yaşananlar insanlık için büyük bir utanç.'' dedi.

İsrail işgalinin son bulmasını umut ettiklerini söyleyen Feldman ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını da eleştirdi.

Feldman, ''Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıyoruz.'' ifadesini kullandı.

Yitzchok Deutsch ise Gazze'den korkunç görüntüler gelmesi üzerine ''bu karanlık günde'' Filistinlilerin yanında olmak istediklerini belirterek, Filistinlilerle beraber ağladıklarını kaydetti.

Times Meydanı'ndan İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği önüne ellerindeki pankartlarla yürüyen grup burada da sloganlarla protestolarını sürdürdü.

İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı.

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Filistin Gazze israil New York protesto

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