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İsrail'in Gazze sınırındaki göstericilere yönelik ihlalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 01:02 | Son Güncelleme

İnsan hakları kuruluşları, İsrail güçlerinin, Gazze sınırındaki göstericilere gerçek mermi kullanmaması için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurdu

Filistinli bazı insan hakları kuruluşları İsrail'in, Gazze sınırındaki Filistinli göstericilere gerçek mermi kullanmasını engellemesi talebiyle İsrail Yüksek Mahkemesine başvuruda bulundu.

El-Mizan isimli insan hakları kuruluşundan yapılan açıklamaya göre, El-Mizan ve bir diğer insan hakları kuruluşu olan Adalet, Gazze sınırındaki göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullanan İsrail güçlerinin engellenmesi talebiyle dilekçeyle İsrail Yüksek Mahkemesine başvurdu.

Dilekçede, İsrail ordusunun, Gazze sınırında düzenlenen yürüyüşlere katılan göstericileri hedef alarak uluslararası hukuku çiğnediği belirtildi.

Göstericilerin, silahsız ve savunmasız olduğuna işaret edilen ve gösterilerde yaralanan Filistinlilerin tanıklıklarına yer verilen dilekçede, gerçek mermi kullanılmasının önüne geçen acil bir karar alınması çağrısı yapıldı.

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Gazze israil

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