İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırıları Arap basınında

DOHA (AA) - Gazze'de dün ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere İsrail'in kanlı müdahalesi Arap medyasında geniş yer buldu. Katar'da yayınlanan "Eş-Şark" gazetesi, "Filistin, Yeni bir Nekbe" başlığıyla verdiği haberinde, "ABD büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması, Filistin halkı için yeni bir Nekbe ve bu halkın başkentini gasbetmektir." ifadesini kullandı. "İsrail, ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamla kutlamayı tercih etti. Herkes büyükelçilik töreniyle meşgulken yüzlerce Filistinlinin şehit olması ve yaralanması karşısında dünya vicdanı sızlamadı." denilen haberde, Filistin halkının kanlarının akıtılmasının insanlığın alnında bir utanç lekesi olduğu belirtildi. - Dünya vicdanına çağrı Suudi Arabistan'ın "Riyad" gazetesi de "Büyükelçilik şehitleri" manşetiyle verdiği haberde dünya vicdanını, "Uluslararası toplum, Filistin halkına karşı işlenen katliamı, hareketsiz ve sessiz şekilde, sanki durum kendisini ilgilendirmiyormuş gibi takip ediyor." ifadeleriyle eleştirdi.

Haberde, tarihin, asgari ölçüde insani görevlerini yerine getirmeyenlere karşı acımasız olduğu, Filistin halkı aleyhinde işlenen savaş suçları karşısında sessiz kalmanın ise affedilmez bir suç olduğu aktarıldı. Mısır'da yayınlanan "El-Ahram" gazetesi ise "Dönüş günü" başlığıyla yer verdiği haberde, Filistinlilerin dün tüm dünyaya "Haklı olanın, silahı olmasa bile savaşmaktan kaçınmayacağına" ilişkin bir ders verdiğini belirtti. ABD büyükelçiliğinin taşınmasına ilişkin "talihsiz" kararın eleştirildiği haberde, "Karar önemli değil, ayrıca bu kararın uygulanıp uygulanmaması da önemli değil. Zamanın ne getireceği önemlidir, toprak da sadece sahibini çağırır." ifadesi öne çıkarıldı. - İsrail-ABD'nin işlediği çifte suç İşgal güçlerinin Gazze'deki sistematik katliamının, İsrail ve ABD'nin çifte suçu olduğu ifade edilen Katar'ın "Er-Raye" gazetesinde yaşananlara Araplar, Müslümanlar ve uluslararası düzeyde sessiz kalınmaması gerektiği kaydedildi. Suudi Arabistan'ın "Ukaz" gazetesi, "Büyükelçilik ve Filistinlilerin kurban edilmesi" başlıklı haberinde ABD'nin bu karar ile Arap ve İsrail arasında barışı sağlayabilecek bir ara bulucu olma yetisini kaybettiği ifade edildi.

Londra merkezli "El-Kuds el-Arabi"deki haberde, "Arap yönetimlerinin çoğunda yaşanan kötü durum, astronomik silah anlaşmalarıyla Washington'ı razı etmek için koşuşturulması, yüzyılın anlaşmasının uygulamaya geçirilmesi için yoğun baskı uygulanması, Kudüs'ün müzakere masasından kaldırılması ve İsrail açılımının aleni bir seviyeye taşınması kınanarak, bunların ABD Başkanı Donald Trump'a daha iyi bir atmosfer sağladığı savunuldu. - Türkiye'nin tepkisine yer verildi Gazete, "Türkiye, İsrail'in katliamının sorumluluğunu ABD'ye yüklüyor ve kınamaların haricinde Arap ve Müslümanlara ortak hareket çağrısında bulundu." başlığıyla, Türkiye'nin olay karşısındaki tepkilerine geniş yer verdi. Kuveyt'in "El-Kabs" gazetesi, "Trump'ın büyükelçiliği. Arapların ayıbı. Gazze'de katliam ve Kuveyt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden oturum düzenlenmesini istedi." başlığıyla konuyu manşete taşırken, Cezayir'in "Eş-Şuruk" gazetesi de "Ramazan arifesinde katliam. ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor, İsrail Filistinlinlere soykırım uyguluyor." başlığıyla verdiği haberde, Türkiye'nin ABD ve İsrail büyükelçisini görüşme için çağırmasını öne çıkardı.