İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam

STOCKHOLM (AA) - İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamla ilgili, ''En az 50 -60 Filistinlinin öldürüldüğü, binlerce kişinin yaralandığı olaylarda, Amerikanın büyük sorumluluğu var.'' dedi. Wallström, İsveç resmi haber ajansı TT'ye açıklama yaptı.Gazze'de devam eden protestolar sırasında can kayıpları ve yaralanmaların çok korkunç olduğunu söyleyen Wallström, ''En az 50-60 Filistinlinin öldürüldüğü, birçok kişinin yaralandığı olaylarda, Amerika'nın büyük sorumluluğu var. Herkes Amerika'yı uyarmıştı. Bu kadar ölüm ve yaralanmanın olduğu yerde kutlama için bir sebep olduğunu düşünmüyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.Wallström, "İsrail'in sahip olduğu askeri gücü ele alırsak, şuna kadar Filistin tarafında 50-60 kişi öldü, binlerce kişinin yaralandı. İsrail tarafından tek bir yaralanma yok. Bunu sorgulamamız lazım.'' ifadelerini kullandı. Durumun Avrupa Birliği'nde (AB) tartışılması gerektiğini belirten Wallström, AB ülkelerinin topluca hareket ederek diplomatik yoldan sorunu çözmesi gerektiğini kaydetti.



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