İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam Avrupa basınında

Ülkenin en fazla okunan gazetelerinden Daily Mail de "Kan gölü" manşetini atarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni elçilik tercihinin insanların canına mal olduğunu aktardı.

Gazze’nin abluka altında bulunması sebebiyle İsrail’in 2 milyon kişiyi dikenli teller ile askeri kulelerin arkasında hapsettiğini aktaran Guardian, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs'e resmen taşımasını ''Bu, barış beklentilerine zarar verecek, umursamaz ve kışkırtıcı bir adımdır.'' ifadeleriyle eleştirdi.

''Özellikle demokratik, sivil denetimin kontrolündeki bir ordunun askerlerinin, neredeyse tümü silahsız olan ve tehdit oluşturmayan protestocuları vurup, öldürmesi affedilemez.'' vurgusu yapılan yazıda İsrail’in Gazze’ye yönelik yürüttüğü politikalar eleştirildi.

Frankfurter Rundschau ise ''Kanlı Büyükelçililik'' başlığını kullanarak, İsrail'in 70. kuruluş yıl dönümünde bölgede yine huzurun olmadığını ifade etti. Haberde Filistinlilerin şiddetli protesto yaptıkları İsrail askerlerinin ise daha sert tepki gösterdiği belirtildi.

Tageszeitung gazetesi ''Ateş ve kundaklayıcısı'' başlığını manşetine taşıyıp kullandığı iki fotoğrafta Gazze'deki protestolara ve ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nin açılışına yer verdi. Protestolarda İsrailli askerlerin çok sayıda Filistinliyi öldürdüğüne dikkati çekilen haberde, binlerce kişinin yaralandığı belirtildi.

İngiliz Sky News haber kanalı da internet sitesinde ''ABD büyükelçiliği Kudüs'te açıldığı sırada aralarında bebeğin de bulunduğu 58 kişi Gazze'de hayatını kaybetti.'' ifadesini öne çıkardı. BBC haber kanalının internet sitesi de bölgedeki gelişmeleri ''2014’den bu yana en ölümcül günün ardından Gazze gergin'' başlığıyla sundu.

- Fransa

Liberation gazetesi bugün "Kudüs-Gazze, bir büyükelçilik ve bir katliam" manşetiyle çıktı. Haberde, bir yanda gösterişli bir açılış, diğer yanda ise elliden fazla ölü ve binlerce yaralının olduğu vurgulanarak, Trump tarafından kutlanan "büyük günün" ölümcül bir gün olduğunun altı çizildi.

Le Figaro gazetesi de bugünkü manşetinde Gazze'deki katliamı ele aldı. Gazete, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının Gazze'deki olaylara neden olduğunu kaydederek, "Tsahal (İsrail ordusu), sınırda elçiliğin taşınmasını protesto eden binlerce Filistinlinin üzerine ateş açtı ve elliden fazlasını öldürdü." ifadesini kullandı.

- Hollanda

''İsrail’in yaş gününde kan gölü'' manşetini atan De Volkskrant haberinde, İsrail’in 70. yıl dönümünde ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdığı günde İsrail askerlerinin 50’den fazla Filistinliyi öldürdüğü, hem taşınmanın hem de şiddetin dünya genelinde kınandığını yazdı.

NRC gazetesi ''Gazze’deki gösteri kan gölüne dönüştü'' başlığını kullanarak haberinde, ABD’nin büyükelçiliğinin resmi açılışının yapıldığı saatlerde İsrail askerlerinin Gazze sınırında 52 Filistinliyi öldürdüğü aktarıldı.