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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 12:25 | Son Güncelleme

İSTİB Başkanı Kopuz: - "Sivil ve silahsız insanlara gerçek mermiyle müdahale edilmesi ve onlarcasının öldürülüp binlercesinin yaralanması sadece alçaklıkla açıklanabilir" - "Bu alçaklığı İsrail Başbakanı 'meşru müdafaa' olarak nitelendirmiş. Bu olsa olsa alçaklıktır, insanlık suçudur, katliamdır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Sivil ve silahsız insanlara gerçek mermiyle müdahale edilmesi ve onlarcasının öldürülüp binlercesinin yaralanması sadece alçaklıkla açıklanabilir." ifadelerini kullandı.

İSTİB Başkanı Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasıyla başlayan olaylarda onlarca Filistinlinin öldürülmesi ve binlercesinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayları kınadı.

İsrail’in gayrimeşru bir katliam gerçekleştirdiğini belirten Kopuz, "Sivil ve silahsız insanlara gerçek mermiyle müdahale edilmesi ve onlarcasının öldürülüp binlercesinin yaralanması sadece alçaklıkla açıklanabilir. Bu alçaklığı İsrail Başbakanı 'meşru müdafaa' olarak nitelendirmiş. Bu olsa olsa alçaklıktır, insanlık suçudur, katliamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu katliamların cezasız kalmayacağını dile getiren Kopuz, "Nasıl ki Musevileri katleden Naziler savaştan sonra yargılanıp cezalandırıldılar, bu katliamı yapanlar da, Gazze’de ölen sivil ve silahsız Filistinlileri Nazilere benzeten İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan gibiler de hak ettikleri cezayı görecekler. Biz Müslümanız… Biz inanırız ki her zalim, bu dünyada olmasa da Mahkeme-i Kübra’da yargılanıp Allah’ın adaletiyle tanışacaktır. Zalimler için yaşasın cehennem." görüşlerini kaydetti.

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Ali Kopuz İSTİB

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