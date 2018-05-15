İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

Gösteriye katılan ANC Genel Sekreter Yardımcısı Jessie Duarte, AA muhabirine, "Dün İsrail konsolosumuzu geri çektik şimdi gündemimizde İsrail'in Güney Afrika konsolosunu kovmak var. Evine dönmek isteyen masum anneleri, çocukları öldüren ve insanların toprağını gasbeden hırsız bir devlet ile ilişkilere devam etmemizin bir anlamı yok." diye konuştu.

Güney Afrika Parlamentosu önünde düzenlenen protestoya, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) başta olmak üzere toplumun birçok kesiminden temsilciler, dini liderler ve binlerce Güney Afrikalı katıldı.

CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika'da ırkçı Apartheid rejimiyle mücadelenin sembol isimlerinden, ülkenin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve çıkan olaylarda 60'tan fazla Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin, Mandela'nın mücadelesine destek veren tüm dünya ülkelerini artık sessizliklerini bozarak Filistin halkının mücadelesine de destek vermeye çağırıyoruz." dedi.

Filistin'in de Güney Afrika gibi özgürlüğüne bir gün kavuşacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Duaete, "Filistinliler 70 yıldır topraklarında öldürülüyorlar. Son 15 günde 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' kapsamında içinde kadın ve çocukların da bulunduğu 50'den fazla silahsız insan 'terörist' denilerek katledildi. Biz bu yalana inanmıyoruz. Bütün dünya devletlerini de İsrail'e karşı Güney Afrika gibi tepki vermeye çağırıyoruz." dedi.

- "Türkiye her zamanki gibi bize en büyük desteklerden birini verdi"

Güney Afrika'nın efsanevi lideri Mandela'nın torunu Mandla Mandela ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'i ziyaret ettiğim zaman onların bizim burada yaşadığımızdan daha ağır bir ırk ayrımcılığına tabi tutulduğuna şahit oldum. İsrail Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak Filistinlileri katlediyor. Dedem Mandela bu sorunu zamanımızın en büyük problemi olarak deklare etti. Mandela'nın mücadelesine destek veren tüm dünya ülkelerini artık sessizliklerini bozarak Filistin halkının mücadelesine de destek vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.