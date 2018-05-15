İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika'da ırkçı Apartheid rejimiyle mücadelenin sembol isimlerinden, ülkenin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve çıkan olaylarda 60'tan fazla Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin, Mandela'nın mücadelesine destek veren tüm dünya ülkelerini artık sessizliklerini bozarak Filistin halkının mücadelesine de destek vermeye çağırıyoruz." dedi.
Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve çıkan olaylarda 60'tan fazla Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi protesto edildi.
Güney Afrika Parlamentosu önünde düzenlenen protestoya, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) başta olmak üzere toplumun birçok kesiminden temsilciler, dini liderler ve binlerce Güney Afrikalı katıldı.
Gösteriye katılan ANC Genel Sekreter Yardımcısı Jessie Duarte, AA muhabirine, "Dün İsrail konsolosumuzu geri çektik şimdi gündemimizde İsrail'in Güney Afrika konsolosunu kovmak var. Evine dönmek isteyen masum anneleri, çocukları öldüren ve insanların toprağını gasbeden hırsız bir devlet ile ilişkilere devam etmemizin bir anlamı yok." diye konuştu.
Filistin'in de Güney Afrika gibi özgürlüğüne bir gün kavuşacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Duaete, "Filistinliler 70 yıldır topraklarında öldürülüyorlar. Son 15 günde 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' kapsamında içinde kadın ve çocukların da bulunduğu 50'den fazla silahsız insan 'terörist' denilerek katledildi. Biz bu yalana inanmıyoruz. Bütün dünya devletlerini de İsrail'e karşı Güney Afrika gibi tepki vermeye çağırıyoruz." dedi.
- "Türkiye her zamanki gibi bize en büyük desteklerden birini verdi"
Güney Afrika'nın efsanevi lideri Mandela'nın torunu Mandla Mandela ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'i ziyaret ettiğim zaman onların bizim burada yaşadığımızdan daha ağır bir ırk ayrımcılığına tabi tutulduğuna şahit oldum. İsrail Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak Filistinlileri katlediyor. Dedem Mandela bu sorunu zamanımızın en büyük problemi olarak deklare etti. Mandela'nın mücadelesine destek veren tüm dünya ülkelerini artık sessizliklerini bozarak Filistin halkının mücadelesine de destek vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Filistin'in Güney Afrika Büyükelçilik Sekreteri Hasaona Aidramly, Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteğe teşekkür ederek, "Türkiye her zamanki gibi bize en büyük desteklerden birini verdi. Dün ABD ve İsrail büyükelçilerini geri çağırdı. Aslında bu normal bir Müslüman ülkenin vermesi gereken tepki. Fakat bunu maalesef başka Müslüman ülkelerden göremiyoruz." diye konuştu.
Güney Afrika'nın en büyük işçi sendikası Güney Afrika Ticaret Birliği Kongresi (COSATU) Western Cape Eyalet Sözcüsü Paul Bester tarafından yapılan açıklamada ise "Burada Filistin'e barış gelmesi, insanların öldürülmemesi için toplandık. Özgür olana kadar Filistin halkı ile birlikte olacağız." dedi.
Gösteriye Güney Afrika Müslüman Hukuk Örgütü (MJC), Özgür Filistin için Güney Afrika Yahudileri Derneği (SAJFP) ve Güney Afrika Anglikan Kiliseleri de destek verdi.
SAJFP adına AA muhabirine açıklama yapan akademisyen Heidi Grunebaum, "Güney Afrika'daki Yahudiler olarak İsrail'e artık 'yeter' diyoruz. 1948 yılında başlayan Nekbe, bugün yıkım, gasp ve katliamlar ile devam ediyor. Yahudi olmadıkları için insanların yaşam hakkı ellerinden alınıyor. Yahudilikte böyle bir şeyin yeri yoktur. Yahudiler olarak İsrail'in tutumunu kabul etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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