İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

SİİRT (AA) - Siirt'te AK Parti İl Teşkilatı ve kentteki sivil toplum kuruluşları, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin buna tepki gösteren Filistinlilere yaptığı katliamı basın açıklaması ve düzenlenen yürüyüş ile protesto etti.

AK Parti İl Başkanlığınca parti binası önünde toplanan grup adına basın açıklamasını AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ekrem Olğaç yaptı.

ABD'nin bu girişiminin yok hükmünde olduğunu dile getiren Olğaç, ABD'nin bu girişimiyle BM'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını gösterdiğini aktardı.

Olğaç, "Kudüs'ün, gerek BM kararlarıyla gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim Ortadoğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir." dedi.

Binlerce Filistinlinin kanının dökülmesinden, İsrail kadar ABD'nin de sorumlu olduğuna işaret eden Olğaç, şunları kaydetti: