İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

SİİRT (AA) - Siirt'te AK Parti İl Teşkilatı ve kentteki sivil toplum kuruluşları, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin buna tepki gösteren Filistinlilere yaptığı katliamı basın açıklaması ve düzenlenen yürüyüş ile protesto etti.
AK Parti İl Başkanlığınca parti binası önünde toplanan grup adına basın açıklamasını AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ekrem Olğaç yaptı.
ABD'nin bu girişiminin yok hükmünde olduğunu dile getiren Olğaç, ABD'nin bu girişimiyle BM'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını gösterdiğini aktardı.
Olğaç, "Kudüs'ün, gerek BM kararlarıyla gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim Ortadoğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir." dedi.
Binlerce Filistinlinin kanının dökülmesinden, İsrail kadar ABD'nin de sorumlu olduğuna işaret eden Olğaç, şunları kaydetti:
"İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti'nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir."
- Sivil toplum kuruluşları yürüyüş yaptı
Güres Caddesi'nde bir araya gelen kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Filistin bayraklarıyla slogan atarak, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etti.
"Vurulan Filistin, ölen insanlık", "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır" yazılı pankartlar taşıyan grup adına açıklama yapan Mustazaflar Cemiyeti Siirt Şube Başkanı Orhan Ay, Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ün ümmetin kutsal şehri ve özgürlüğün sembolü olduğunu kaydetti.
Ümmetin özgürlüğünün Kudüs'ün özgürlüğüne bağlı olduğunu belirten Ay, "Ne yazık ki Kudüs şu anda esaret altındadır. Onun için her yerde kan ve gözyaşı hakim. Kudüs'e sahip çıkmak izzettir, şereftir. Bugün, Kudüs ve Mescid-i Aksa için ümmetin kanı dökülmektedir." ifadelerini kullandı.
Kudüs için bedel ödemenin sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanların görev ve sorumluluğu olduğunu dile getiren Ay, "Müslümanlar, İslam ülkelerinin lider ve yöneticileri kutsallarımızı, dinimizi, özgürlük ve haysiyetimizi ayaklar altına almak isteyen bu şer güçlere gereken cevabı vermelidir." dedi.
Açıklamanın ardından İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından dua okundu.
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