İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağspor taraftarları ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamını protesto için yürüyüş düzenledi.

Köprübaşı mevkisinde toplanan taraftar grupları, "Katil Amerika, Kudüs'e Özgürlük, Direniş Kazanacak" yazılı dövizler ve Türk bayraklarıyla slogan atarak, Tuğlalı Park'a kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Muhammet Güllüce, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından şehit edilmelerini şiddetle kınadıklarını söyledi.

Gazze'de yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade eden Güllüce, "Türkiye her zaman mazlumun ve haksızlığa uğrayan insanların yanında yer alıyor. Bizler Gazze'de yaşananlara sessiz kalamıyoruz. Müslümanlar, Museviler ve Hristiyanların kutsal şehri olan Kudüs'ün, İsrail'in başkenti ilan edilmesi ve Filistin'de kanlı katliamlar gerçekleştirilmesi, sadece Ortadoğu'da değil, tüm dünyada barışı tehdit etmektedir. Dualarımız her zaman Filistinli din kardeşlerimizle." dedi.

Açıklamanın ardından bir süre slogan atan grup, İstiklal Marşı'nı okuyarak protestoyu sonlandırdı.