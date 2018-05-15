İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre kentinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamı protesto edildi.
Cenevre'de bulunan bazı sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla akşam saatlerinde yürüyüş düzenlendi.
Şehir merkezindeki yürüyüşe binden fazla kişi katıldı.
"Terörist İsrail", "Katil İsrail" ve "Filistin çok yaşa" şeklinde sloganlar atan göstericiler, şehir merkezindeki meydanda düzenledikleri mitingle ABD ve İsrail'i kınadı.
Polisin geniş önlem aldığı yürüyüşe İsviçre vatandaşlarının da destek verdiği görüldü.
Konuşmalarda İsviçre hükümetinin İsrail'i boykot etmesi ve yapılan askeri anlaşmaların iptal edilmesi istendi.
Öte yandan AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsviçre'deki sivil toplum kuruluşları cumartesi günü yerel saatle 17.30'da, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi önündeki sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "kırık sandalye heykeli"nin bulunduğu meydanda ABD ve İsrail'i kınayan miting düzenleyecek.
ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
BMGK'da İsrail kavgası: Hangi ülke ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum