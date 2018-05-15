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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 21:30 | Son Güncelleme

Cenevre'de binden fazla kişi İsrail'i protesto etti

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre kentinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamı protesto edildi.

Cenevre'de bulunan bazı sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla akşam saatlerinde yürüyüş düzenlendi.

Şehir merkezindeki yürüyüşe binden fazla kişi katıldı.

"Terörist İsrail", "Katil İsrail" ve "Filistin çok yaşa" şeklinde sloganlar atan göstericiler, şehir merkezindeki meydanda düzenledikleri mitingle ABD ve İsrail'i kınadı.

Polisin geniş önlem aldığı yürüyüşe İsviçre vatandaşlarının da destek verdiği görüldü.

Konuşmalarda İsviçre hükümetinin İsrail'i boykot etmesi ve yapılan askeri anlaşmaların iptal edilmesi istendi.

Öte yandan AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsviçre'deki sivil toplum kuruluşları cumartesi günü yerel saatle 17.30'da, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi önündeki sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "kırık sandalye heykeli"nin bulunduğu meydanda ABD ve İsrail'i kınayan miting düzenleyecek.

İsviçre'de İsrail protesto edildi

İsviçre'de İsrail protesto edildi

İsviçre'de İsrail protesto edildi

İsviçre'de İsrail protesto edildi

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Anahtar Kelimeler:
Cenevre isviçre Kudüs

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