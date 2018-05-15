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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 21:38 | Son Güncelleme

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlileri katletmesini protesto etti

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlileri katletmesi protesto edildi.

Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde toplanan Vatan Partisi üyeleri, pankart açıp slogan attı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırının tüm Müslüman dünyasına yapıldığını belirterek, "Amerika İsrail'e, İsrail Amerika'ya sarılmış birlikte batıyorlar. Kaybedeceklerdir, mazlumlar kazanacaktır." dedi.

Önsel, Vatan Partisi'nin sonuna kadar Filistin halkının yanında olduğunu vurgulayarak, "Filistin'de iki devletli çözümü, ABD ve İsrail önleyemeyecektir. Kudüs'ü Müslümanlara kapatmaya İsrail ve ABD'nin gücü yetmeyecektir." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD israil Kudüs protesto

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