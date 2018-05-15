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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 21:58 | Son Güncelleme

Arap ülkelerinin BM daimi temsilcileri Filistin için uluslararası koruma ve Gazze'deki şiddet olaylarına ilişkin soruşturma çağrısı yaptı - Fransa, Almanya, İngiltere ,İsveç, Hollanda ve Polonya ise İsrail'e silahsız sivillere karşı orantısız güç kullanımından, Hamas'a ise provokasyonlardan kaçınması çağrısında bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Arap ülkelerinin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcileri, Filistin halkı için uluslararası koruma talebi ve İsrail'in Gazze sınırındaki şiddet olaylarında 61 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze toplantısının ardından Arap ülkelerinin BM Daimi Temsilcileri ortak açıklama yaptı.

Arap büyükelçiler, BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi gerektiğini belirterek, Filistin halkı için uluslararası koruma ve Gazze'deki şiddet olaylarına ilişkin soruşturma talebinde bulundu.

Öte yandan Avrupa Birliği adına Fransa, Almanya, İngiltere, İsveç, Hollanda ve Polonya da İsrail'e silahsız sivillere karşı orantısız güç kullanımından, Hamas'a ise provokasyonlardan kaçınması çağrısı yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü BM Direktörü Louis Charbonneau, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in ölümcül güç kullanıma karşı bağımsız ve tarafsız soruşturma talebini engellediğini kaydetti.

Charbonneau, "Güvenlik Konseyi'nin sessizliği ve eylemsizliği yalnızca İsrail'in Gazze'de gelecekteki suistimallerini teşvik edecek ve Suriye ve Myanmar'daki krizlerde konseyi harekete geçirmeye çalışan ancak İsrail konusunda çifte standart uygulayan ABD'nin güvenilirliğini daha da sarsacak."ifadesini kullandı.

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BMGK Filistin Gazze israil soruşturma tepki

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