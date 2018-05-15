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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 22:02 | Son Güncelleme

İzmir, Aydın ve Manisa'da, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu duruma karşı çıkan Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından katledilmesi protesto edildi

İZMİR (AA) - ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu duruma karşı çıkan Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından katledilmesi, İzmir, Aydın ve Manisa'da düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri üyesi bir grup, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı protesto etmek amacıyla Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplandı.

ABD'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığı büyükelçilik binasının açılışını protesto eden Filistinlilere yönelik saldırıyı kınayan grup, daha sonra dağıldı.

- Aydın

İncirliova ilçesinde toplanan bir grup, Filistinlilere yönelik saldırıyı protesto etti.

Grup adına konuşan Ümit Yaşar, İsrail'in Filistin halkına Gazze'de yaptığı bu katliamı ve vahşeti insan olarak kınadıklarını belirtti.

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını kabul etmediklerini ve yok hükmünde saydıklarını ifade eden Yaşar, İsrail'in katliamı durdurmasını ve işgal ettiği topraklardan derhal çıkmasını istediklerini söyledi.

Grup daha sonra yanlarında getirdikleri ABD ve İsrail bayraklarını yaktı.

- Manisa

Soma ilçesinde düzenlenen yürüyüşe katılanlar, taşıdıkları dövizlerle İsrail'e tepki gösterdi.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla Muhsin Yazıcıoğlu kavşağından başlayan yürüyüş, Cengiz Topel Meydanı'nda sona erdi.

Vatandaşlar daha sonra ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan AK Parti Soma Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Süleyman Allı, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmediklerini belirtti.

Allı, "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündendir." dedi.

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