İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

İZMİR (AA) - ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu duruma karşı çıkan Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından katledilmesi, İzmir, Aydın ve Manisa'da düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri üyesi bir grup, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı protesto etmek amacıyla Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplandı.

ABD'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığı büyükelçilik binasının açılışını protesto eden Filistinlilere yönelik saldırıyı kınayan grup, daha sonra dağıldı.

- Aydın

İncirliova ilçesinde toplanan bir grup, Filistinlilere yönelik saldırıyı protesto etti.

Grup adına konuşan Ümit Yaşar, İsrail'in Filistin halkına Gazze'de yaptığı bu katliamı ve vahşeti insan olarak kınadıklarını belirtti.

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını kabul etmediklerini ve yok hükmünde saydıklarını ifade eden Yaşar, İsrail'in katliamı durdurmasını ve işgal ettiği topraklardan derhal çıkmasını istediklerini söyledi.

Grup daha sonra yanlarında getirdikleri ABD ve İsrail bayraklarını yaktı.