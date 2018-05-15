HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 22:08 | Son Güncelleme

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bazı gruplar, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamı protesto edildi.

Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önüne gelen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi bir grup, "Kudüs Filistin Halkınındır", "Katil ABD, Ortadoğu'dan defol" yazılı pankartlar açtı.

Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Sekreteri Ramazan Kap, yaptığı açıklamada, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail ordusunun Filistin halkına uyguladığı katliamı kınadı.

Başkonsolosluk binası önüne gelen Türkiye Komünist Hareketi üyeleri de yaptıkları açıklama ile ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Kudüs protesto

En Çok Okunan Haberler

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Diğer Haberler
Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

KVKK & GDPR’in Dijital Yayıncılık/Reklamcılıkta Uygulamaları ve Riskleri tartışılacak

KVKK & GDPR’in Dijital Yayıncılık/Reklamcılıkta Uygulamaları ve Riskleri tartışılacak

'Buruşuk' çanta: Chumac

'Buruşuk' çanta: Chumac

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.