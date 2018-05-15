İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamı protesto edildi.

Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önüne gelen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi bir grup, "Kudüs Filistin Halkınındır", "Katil ABD, Ortadoğu'dan defol" yazılı pankartlar açtı.

Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Sekreteri Ramazan Kap, yaptığı açıklamada, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail ordusunun Filistin halkına uyguladığı katliamı kınadı.

Başkonsolosluk binası önüne gelen Türkiye Komünist Hareketi üyeleri de yaptıkları açıklama ile ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.