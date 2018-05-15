İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

"Filistin halkı için barış, toprak ve özgürlük, zafere kadar kalplerimiz Filistin'le", "Ayrımcılığa son verin, ölümleri durdurun, Netanyahu ve Trump suçludur", "Gazze'deki katliamı durdurun", "Siyonizme karşı 70 yıllık direniş" yazılı pankartlar açan protestocular, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Protestoya Roma ve Lazio'daki Filistinliler Topluluğu Başkanı Yusuf Selman'ın yanı sıra çok sayıda Filistinli, Müslüman ve Filistin destekçisi İtalyan katıldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da, Filistinliler ve Filistin destekçisi İtalyanlar, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Gazze'deki katliamını protesto etti.

Bologna Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü eski öğretim üyesi Chiara Sebastiani, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Gazze'deki katliamına ilişkin, "Türkiye de bu noktada uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlatıyor. Türkiye, büyükelçisini geri çağırarak siyasi bir tavır sergiledi ama asıl uluslararası toplumun uluslararası anlaşmaların uygulanmasını sağlaması gerekiyor." dedi.

İsrail'in Gazze'deki katliamına ilişkin, bu tutumun her zaman İsrail'in politikası olduğunu dile getiren Selman, "İsrail, Filistinlilerin yaşam hakkını kabul etmiyor." dedi.

"İsrail işgaline tam destek veren ABD politikasını kabul etmiyoruz. İşgal sona ermeli. İşgal varken barışın tesis edilmesi imkansız. Filistinlilerin hakları verilmeden barış olamaz. Adalet olmadan barış olmaz. Adalet için de Filistinliler olarak bizim Kudüs'ün başkent olduğu bir devletimizin olması gerekiyor. Bu gerçekleşmeden Ortadoğu'da barışın olması mümkün değil."

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Roma ve Lazio'daki Filistinliler Topluluğu Başkanı Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliği Kudüs'e taşımasına ve "Ortadoğu'daki emperyalist Amerikan politikasına" karşı çıktıklarını vurguladı. Selman, şunları kaydetti:

Göstericiler, yoldan geçenlere "Hepimiz ölebiliriz ama tek bir hamile kadın bile kalırsa, o Filistin'i özgürleştirecek çocuğu doğuracaktır." yazılı bildiriler dağıttı.

- "Avrupa'nın Gazze'deki ölümlere karşı duyarsızlığından dolayı acı içindeyim"

Bologna Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü eski öğretim üyesi Chiara Sebastiani de "Gazze'deki katliam haftalardır devam ediyor. Filistinliler, evlerine dönebilmek için barışçıl şekilde gösteri yapıyorlar. İsrail de her geçen gün Filistinlileri öldürmeye devam ediyor. Şunu vurgulamak istiyorum ki ölenler sadece Filistinlilerden oluşuyor çünkü bu insanlar silahsız şekilde gösteri yapıyorlar. Avrupa ve İtalya'nın sivil ölümlerine karşı bu duyarsızlığından dolayı çok şaşkınım ve acı içindeyim." diye konuştu.

Medyanın İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını ve tavrını görmezden geldiğini belirten Sebastiani, çok uzun zamandan beri İsrail'in uluslararası değerleri çiğneyip yine de bir yaptırımla karşı karşıya kalmadığını dile getirdi.

Türkiye'nin daima uluslararası meşruiyeti savunmasının bir "şans" olduğunu bildiren Sebastiani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uluslararası toplumun uyguladığı çifte standart çok büyük bir sorun. En büyük problem, uluslararası hukuku veya anlaşmaları çiğneyen bazı ülkelere yönelik yaptırım uygulayıp, diğerlerinin yaptıklarının yanına kar kalmasına izin vermekte. Türkiye de bu noktada uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlatıyor. Türkiye, büyükelçisini geri çağırarak siyasi bir tavır sergiledi ama asıl uluslararası toplumun uluslararası anlaşmaların uygulanmasını sağlaması gerekiyor. İsrail'den uluslararası kararlara uymasını talep etmeleri, gerekiyorsa da baskı uygulamaları lazım."

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail güvenlik güçleri, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 62 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaraladı.