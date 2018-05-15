İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

BİLECİK (AA) - Anadolu Gençlik Derneği Bilecik Şubesi üyeleri, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu duruma karşı çıkan Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından katledilmesini protesto etti.

Dernek üyeleri, teravih namazı öncesi Şerifpaşa Camisi'nde önünde bir araya geldi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Ahmet Dumangöz, bugünün şaban ayının son günü olduğunu, bu gece tüm İslam coğrafyasında teravih namazının kılındığını ve sahura kalkılacağını söyledi.

Dumangöz, şöyle konuştu:

"Irkçı emperyalizm bu mübarek günleri yine kana buladı. Bugün işgalci İsrail yine Filistin'de katliam yapıyor. 50'den fazla şehidimiz, 2 binden fazla yaralımız var. Trump, 7 ay önce 'İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağız' demişti. Bugün 14 Mayıs. İşgalci İsrail'in sözde bağımsızlığının ilanının 70'inci yıl dönümü. Katil ABD ve işgalci İsrail, bu sözde bağımsızlığın 70'inci yıl dönümünü Müslüman kanı dökerek kutlama kararı almışlar. İsrail bu topraklarda olduğu sürece bu topraklara barış gelmeyecektir."

Açıklamaya bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler de destek verdi.