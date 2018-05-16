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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 00:52 | Son Güncelleme

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan çeşitli gruplar, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, duruma tepki gösteren Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliam, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önüne gelen, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan "Filistin'e Geri Dönüş Platformu" üyesi bir grup, "Özgür Kudüs, İsrail'siz Orta Doğu", "Siyonist İsrail şehitlerimizin kanında boğulacak" ve "Filistin topraklarında siyonist işgal devam ediyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Akşam namazını kılan gruptakiler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına konuşan Mehmet Şahin, Filistin halkının özlemle topraklarına geri döneceği günü beklediğini belirterek, bu amaçla sınırlara yönelik yürüyüşler gerçekleştirdiğini söyledi.

Tüm dünyanın olduğu gibi İslam ülkelerinin yöneticilerinin de İsrail’in Filistin’de işlediği cinayetlere sessiz kaldığını ifade eden Şahin, kendilerinin bu zulme asla sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Şahin, 15 Temmuz direnişini yaşayan ve şehitler veren Türk halkının Filistin halkının yanında olduğunu dile getirerek, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi.

- Alperen Ocakları üyeleri de İsrail'i protesto etti

Başkonsolosluk önüne gelen İstanbul Alperen Ocakları üyesi bir grup da İsrail'i ve ABD’yi protesto etti.

İki ülke aleyhine sloganlar atan grup, daha sonra okunan Kuran-ı Kerim tilavetini dinledi.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, burada yaptığı açıklamada, Filistin halkının Müslüman olduğu için katledilmesine Batı'nın sessiz kaldığını söyledi.

Mican, Türk halkı ve Alperenler olarak İsrail’in kardeş Filistin’de işlediği cinayetlere asla sessiz kalmayacaklarının altını çizdi.

Grup, teravih namazı kıldıktan sonra buradan ayrıldı.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

- İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan çeşitli gruplar, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti

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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler
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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler
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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler
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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler
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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler
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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler
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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler
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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler
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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler
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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler
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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler
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Anahtar Kelimeler:
israil Kudüs protesto

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