İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, duruma tepki gösteren Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliam, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.
Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önüne gelen, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan "Filistin'e Geri Dönüş Platformu" üyesi bir grup, "Özgür Kudüs, İsrail'siz Orta Doğu", "Siyonist İsrail şehitlerimizin kanında boğulacak" ve "Filistin topraklarında siyonist işgal devam ediyor" yazılı pankartlar taşıdı.
Akşam namazını kılan gruptakiler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
Grup adına konuşan Mehmet Şahin, Filistin halkının özlemle topraklarına geri döneceği günü beklediğini belirterek, bu amaçla sınırlara yönelik yürüyüşler gerçekleştirdiğini söyledi.
Tüm dünyanın olduğu gibi İslam ülkelerinin yöneticilerinin de İsrail’in Filistin’de işlediği cinayetlere sessiz kaldığını ifade eden Şahin, kendilerinin bu zulme asla sessiz kalmayacaklarını vurguladı.
Şahin, 15 Temmuz direnişini yaşayan ve şehitler veren Türk halkının Filistin halkının yanında olduğunu dile getirerek, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi.
- Alperen Ocakları üyeleri de İsrail'i protesto etti
Başkonsolosluk önüne gelen İstanbul Alperen Ocakları üyesi bir grup da İsrail'i ve ABD’yi protesto etti.
İki ülke aleyhine sloganlar atan grup, daha sonra okunan Kuran-ı Kerim tilavetini dinledi.
Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, burada yaptığı açıklamada, Filistin halkının Müslüman olduğu için katledilmesine Batı'nın sessiz kaldığını söyledi.
Mican, Türk halkı ve Alperenler olarak İsrail’in kardeş Filistin’de işlediği cinayetlere asla sessiz kalmayacaklarının altını çizdi.
Grup, teravih namazı kıldıktan sonra buradan ayrıldı.
- İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan çeşitli gruplar, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!
Almanya Başbakanı Merkel, Filistinlileri suçladı: Huzursuzluk yaratıyorlar
Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum