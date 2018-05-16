İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, duruma tepki gösteren Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliam, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önüne gelen, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan "Filistin'e Geri Dönüş Platformu" üyesi bir grup, "Özgür Kudüs, İsrail'siz Orta Doğu", "Siyonist İsrail şehitlerimizin kanında boğulacak" ve "Filistin topraklarında siyonist işgal devam ediyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Akşam namazını kılan gruptakiler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına konuşan Mehmet Şahin, Filistin halkının özlemle topraklarına geri döneceği günü beklediğini belirterek, bu amaçla sınırlara yönelik yürüyüşler gerçekleştirdiğini söyledi.

Tüm dünyanın olduğu gibi İslam ülkelerinin yöneticilerinin de İsrail’in Filistin’de işlediği cinayetlere sessiz kaldığını ifade eden Şahin, kendilerinin bu zulme asla sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Şahin, 15 Temmuz direnişini yaşayan ve şehitler veren Türk halkının Filistin halkının yanında olduğunu dile getirerek, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi.