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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 00:56 | Son Güncelleme

Arap Yayıncılar Birliği ile Arap Avukatlar Birliği, İsrail'in Gazze'de ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik katliamı kınadı

KAHİRE (AA) - Arap Yayıncılar Birliği ile Arap Avukatlar Birliği, İsrail'in Gazze'de ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yaptığı katliamı kınadı.

Arap Yayıncılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası toplumun İsrail'in işlediği suçlara suskun kalması, uluslararası anlaşmalara saygı göstermeyen İsrail'i, saldırılarına devam etmesi konusunda cesaretlendirdi." ifadesine yer verildi.

ABD'nin, büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının kınandığı açıklamada, Arap halklarına ve hükümetlerine, İsrail'in Filistin halkına yönelik uygulamalarına karşı dayanışma ve iş birliği içinde olmaları çağrısında bulunuldu.

Arap Avukatlar Birliği'nden yapılan açıklamada da Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğu vurgulanarak, bu sloganın tüm yazışmalarda kullanılacağı ve Kudüs ile kentteki kutsalların korunması için tüm yasal yollara başvurulacağı aktarıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nden, savunmasız Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve Filistin halkının korunması için uluslararası güç görevlendirilmesi istendi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı yazılı açıklamada, önceki günden bu yana Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde şehit olan Filistinlilerin sayısının 62'ye yükseldiğini, 3 bin 188 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası dün yapılan resmi törenle açılmıştı.

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