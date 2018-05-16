İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

KAHİRE (AA) - Arap Yayıncılar Birliği ile Arap Avukatlar Birliği, İsrail'in Gazze'de ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yaptığı katliamı kınadı.

Arap Yayıncılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası toplumun İsrail'in işlediği suçlara suskun kalması, uluslararası anlaşmalara saygı göstermeyen İsrail'i, saldırılarına devam etmesi konusunda cesaretlendirdi." ifadesine yer verildi.

ABD'nin, büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının kınandığı açıklamada, Arap halklarına ve hükümetlerine, İsrail'in Filistin halkına yönelik uygulamalarına karşı dayanışma ve iş birliği içinde olmaları çağrısında bulunuldu.

Arap Avukatlar Birliği'nden yapılan açıklamada da Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğu vurgulanarak, bu sloganın tüm yazışmalarda kullanılacağı ve Kudüs ile kentteki kutsalların korunması için tüm yasal yollara başvurulacağı aktarıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nden, savunmasız Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve Filistin halkının korunması için uluslararası güç görevlendirilmesi istendi.