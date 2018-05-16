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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 01:27 | Son Güncelleme

Başkent Londra'da Başbakanlık binası önünde toplanan gruplar, İsrail aleyhine slogan atarak Gazze'deki katliamın durdurulması için uluslararası topluma çağrı yaptı

LONDRA (AA) - İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamı, İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

İngiltere'de Filistinliler için barış ve adalet kampanyaları yürüten "Palestine Solidarity Campaign (PSC)" tarafından organize edilen ve aralarında El Aksa'nın Dostları, Nükleer Silahsızlanma Kampanyası, Britanya Müslüman Birliğinin de olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği gösteri için 2 binden fazla kişi akşam iş çıkışı kent merkezindeki Başbakanlık binası önünde toplandı.

Katılımcılar eylemde "Gazze'deki şiddete son verin", "Filistin özgür olacak", "Katliamlarına son ver İsrail" ve "İsrail bir terör devletidir" diye slogan attı. Ayrıca Filistin bayrakları ile "Katliamları ve öldürmeleri durdurun", "Hadi Gazze için ayağa kalkın", "Kuşatmaya son verin" ve "Özgür Filistin" yazılı pankart ve dövizler taşıdılar.

Eylemde yapılan konuşmalarda İngiltere Başbakanı Theresa May'e, Gazze'nin kuşatması ile şiddet eylemlerine son vermesi için İsrail üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulunuldu. Şiddet eylemlerinden dolayı İsrail devletinin eleştirildiği ve kınandığı protestoda uluslararası topluma da Filistinliler için destek çalışmalarını artırması çağrısı yapıldı.

Londra'nın yanı sıra benzer gösteriler adanın Birmingham, Bristol, Manchester, Cardiff, Glasgow, Newcastle, Nottingham, Oxford ve Sheffield kentlerinde düzenlendi.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 bin 188 kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil Londra protesto Theresa May

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