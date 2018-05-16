İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlileri katletmesi, Van ve Bitlis'te protesto edildi. Van'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından Hastane Kavşağı'nda yürüyüş düzenlendi. Burada bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Cumhur Caddesi'nden Sanat Parkı'na kadar yürüdü. AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, burada yaptığı açıklamada, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ve İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kudüs'ün Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası anlaşmalarla garanti altına alındığını ifade eden Türkmenoğlu, "BM Genel Kurulunun ve İslam İşbirliği Teşkilatının Kudüs konusundaki son kararları ortadayken ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir." dedi. Kayhan Türkmenoğlu, İsrail'in saldırıları sonucu çok sayıda Filistinlinin şehit olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinden İsrail kadar ABD'nin de sorumluluğu vardır. İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir." - Bitlis AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen gösteri için Ulu Cami Meydanı'nda toplanan kalabalık, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etti. Burada basın açıklamasını okuyan AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İslam'ın ilk kıblesi kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin kabul edilemeyeceğini ve bu girişimin "yok" hükmünde olduğunu söyledi. ABD'nin, bu girişimiyle Birleşmiş Milletler ve kararları ile uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını ifade eden Tanglay, şöyle konuştu: