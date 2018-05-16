İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

Köse, ABD'nin bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan ettiğini vurgulayarak, Filistin ve Filistinlilerin asla yalnız olmadığını, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde mazlumun yanında durmaya devam edeceğini kaydetti.

Bu girişimin kendileri için yok hükmünde olduğunu vurgulayan Köse, ABD'nin bu kararla Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin, İslam'ın ilk kıblesi kadim Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Ordu'da, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından şehit edilmesi ve yaralanmasına tepki gösterildi.

AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk, burada yaptığı basın açıklamasında, ABD ve İsrail'in, coğrafyanın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetlediklerini belirtti.

İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına, Vali Okay Memiş ve Belediye Başkanı Çimen'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazı sonrası ise kentteki siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Çelenk, şunları kaydetti:

"Uluslararası kuralların ve vicdanın bu derece hoyratça çiğnenmesi, hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği bir dünyaya doğru gidildiğinin ifadesidir. Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs'te, bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz."

Açıklamanın ardından ellerinde Türk ve Filistin bayrağı ile dövizler bulunan katılımcılar, ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı.

Protestoya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, Aziziye Camisi'nde öğle vakti Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

- Bayburt

AK Parti ile MHP tarafından düzenlenen ve kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği protestoda vatandaşlar, Türk Dünyası Parkı'nda bir araya geldi.