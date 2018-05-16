İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Ordu'da, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından şehit edilmesi ve yaralanmasına tepki gösterildi.
Gümüşhane Kemaliye Camisi önünde öğle namazı öncesi AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen protestoya, Belediye Başkanı Ercan Çimen ile MHP İl Başkanı Nadim Aydın da destek verdi.
AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin, İslam'ın ilk kıblesi kadim Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.
Bu girişimin kendileri için yok hükmünde olduğunu vurgulayan Köse, ABD'nin bu kararla Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını belirtti.
Köse, ABD'nin bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan ettiğini vurgulayarak, Filistin ve Filistinlilerin asla yalnız olmadığını, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde mazlumun yanında durmaya devam edeceğini kaydetti.
Öğle namazı sonrası ise kentteki siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına, Vali Okay Memiş ve Belediye Başkanı Çimen'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Gıyabi cenaze namazının ardından Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gümüşhane Şubesince de Filistin'deki saldırılar protesto edildi.
Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizler bulunan grup, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.
Saadet Partisi İl Başkanı Akın Demir ile İYİ Parti il yöneticilerinin de destek verdiği protestoda, basın açıklamasında bulunan AGD Şube Başkanı Naci Şenel, İslam ülkelerinin liderlerinden, zulme karşı ses yükseltmelerini istedi.
- Ordu
AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde, Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalık, Kudüs'te yaşananları kınadı.
AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk, burada yaptığı basın açıklamasında, ABD ve İsrail'in, coğrafyanın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetlediklerini belirtti.
Çelenk, şunları kaydetti:
"Uluslararası kuralların ve vicdanın bu derece hoyratça çiğnenmesi, hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği bir dünyaya doğru gidildiğinin ifadesidir. Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs'te, bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz."
Açıklamanın ardından ellerinde Türk ve Filistin bayrağı ile dövizler bulunan katılımcılar, ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı.
Protestoya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan, Aziziye Camisi'nde öğle vakti Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
- Bayburt
AK Parti ile MHP tarafından düzenlenen ve kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği protestoda vatandaşlar, Türk Dünyası Parkı'nda bir araya geldi.
Burada grup adına basın bildirisi okuyan AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak, ABD'nin büyükelçiliğini, İslam'ın ilk kıblesi olan kadim Kudüs'e taşımasının Müslümanlarca kabul edilemeyeceğini, bu girişimin yok hükmünde olduğunu söyledi.
Yumak, ABD'nin bu girişiminin Birleşmiş Milletler ile onun kararlarının ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Bölgenin huzur ve istikrarının ancak Kudüs'ün çok dinli, çok dilli, çok kültürlü çoğulcu yapısı korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabileceğini söyleyen Yumak, "İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama bizler sessiz kalmayacağız." diye konuştu.
Protestoya Belediye Başkanı Mete Memiş, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
- Giresun
AK Parti Giresun İl Başkanlığı Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Kenan Tatlı, Atatürk Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.
Kudüs'ün, gerek BM kararlarıyla gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılmasının şart olduğunu aktaran Tatlı, "Binlerce Filistinli'nin kanının dökülmesinde, İsrail kadar ABD'nin de sorumluluğu vardır. İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız." dedi.
Protestoya, ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
- Trabzon
Trabzon'da AK Parti öncülüğünde bir araya gelen grup, İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti.
15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'nda toplanan grup, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin bulunduğu "Yüreğimizin yarısı buradaysa bilin ki yarısı da Filistin'dedir" yazılı pankart ile "Kudüs'e selam direnişe devam", "Kudüs İslam'dır", "Mescid-i Aksa onurumuzdur", "Müslüman uyuma, Kudüs'e sahip çık" yazılı dövizlerle protesto eyleminde bulundu.
Grup, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.
AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, burada grup adına yaptığı açıklamada, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının yok hükmünde olduğunu dile getirdi.
Revi, "ABD ve İsrail'in, coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz." dedi.
Türkiye'nin bu hukuksuzluğa karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini de belirten Revi, "Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. İnsanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir." diye konuştu.
- Artvin
Artvin'de, AK Parti İl Başkanlığı tarafından, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Halitpaşa Meydanı'nda İsrail ve ABD protesto edildi.
Burada grup adına açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yüksel Kantar, Filistin halkının onurlu davalarını savunurken İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini kan ağlayarak takip ettiklerini belirtti.
Kantar, "ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadesini kullandı.
Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Memur Sen Şube Başkanı İbrahim İnce, MHP İl Başkanı Serdar Kılınç ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve vatandaşın katıldığı basın açıklaması sırasında tekbir getirilerek, İsrail ve ABD karşıtı slogan atıldı.
Öğle namazı sonrası ise kentteki siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
İl Müftüsü Hasan Güneş'in kıldırıldığı cenaze namazına, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Kocatepe, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
- Rize
Rize Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen protestoda, "Mescid-i Aksa onurumuzdur, Gazze'ye selam direnişe devam" yazılı pankart ve dövizler açıldı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı bulunan grup, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.
Protesto eylemine, bazı sivil toplum kuruluşları ve Belediye Başkanı Reşat Kasap da destek verdi.
Burada grup adına açıklama yapan İl Başkan Vekili Ali Haydar Er, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.
Anadolu Gençlik Derneği üyeleri de İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırıları kınadı.
Anadolu Gençlik Derneği Üniversite Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Demir, İsrail'in Filistin'de katliam yaptığını ifade ederek, "Kim ne derse desin İsrail bir terör örgütüdür ve bu topraklarda işgalcidir." dedi.
- Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Ordu'da, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
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