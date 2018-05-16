İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

İZMİR (AA) - ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlileri katletmesi, Ege Bölgesi'nde düzenlenen gösterilerle protesto edildi, şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İzmir'de Konak Meydanı'nda bir araya vatandaşlar, Yalı Camisi'nde, Filistin'de şehit olanlar için sela okunması ve öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

Burada konuşma yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Bu girişimin "yok" hükmünde olduğunu dile getiren Şengül, "Müslüman olarak Kudüs'ün namusunu korumak tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs'ün bu tarz oldu bittilerle işgal edilmesine karşı Selahattin Eyyubi gibi dimdik duracağız." dedi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İzmir Şubesi Başkanı Fatih Yılmaz da İsrail'in bulunduğu coğrafyada işgalci olduğunu belirterek, "Siyonist İsrail, şımarıklığının, küstahlığının, eli kanlı oluşunun gereğini yapıyor. Aklı başında olan hiçbir insan İsrail'den vicdan ve merhamet beklemez, insanlık beklemez. İsrail ancak güçten anlar." diye konuştu.