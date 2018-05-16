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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 02:28 | Son Güncelleme

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu duruma karşı çıkan Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından katledilmesi, İzmir, Aydın, Uşak, Denizli ve Manisa'da protesto edildi, şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İZMİR (AA) - ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlileri katletmesi, Ege Bölgesi'nde düzenlenen gösterilerle protesto edildi, şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İzmir'de Konak Meydanı'nda bir araya vatandaşlar, Yalı Camisi'nde, Filistin'de şehit olanlar için sela okunması ve öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

Burada konuşma yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Bu girişimin "yok" hükmünde olduğunu dile getiren Şengül, "Müslüman olarak Kudüs'ün namusunu korumak tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs'ün bu tarz oldu bittilerle işgal edilmesine karşı Selahattin Eyyubi gibi dimdik duracağız." dedi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İzmir Şubesi Başkanı Fatih Yılmaz da İsrail'in bulunduğu coğrafyada işgalci olduğunu belirterek, "Siyonist İsrail, şımarıklığının, küstahlığının, eli kanlı oluşunun gereğini yapıyor. Aklı başında olan hiçbir insan İsrail'den vicdan ve merhamet beklemez, insanlık beklemez. İsrail ancak güçten anlar." diye konuştu.

- Aydın'daki gösteri

Aydın'da şehit Filistinliler için Bey Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığının organizasyonuyla Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan grup, "Filistin kırmızı çizgimizdir", "Kahrolsun İsrail" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan İl Başkanı Ömer Özmen, ABD ve İsrail’in, coğrafyanın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetlediklerini söyledi.

- Uşak'ta protesto yürüyüşü

Uşak'ta Çakaloz Camisi önünde öğle namazı sonrası toplanan grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçti.

Sloganlarla İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki gösteren grup, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na ulaştı.

Burada Gazze'deki şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Uşak Kardeşlik Kardeşlik Platformu adına basın açıklamasını okuyan Fahrettin Tuğrul, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Müslümanlar olarak Kudüs'ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes sorumluluktur. Filistinliler yalnız değildir." şeklinde konuştu.

- Manisa'da protesto ve eylemler

Manisa'da da Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde öğle namazının ardından şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

İl Başkanı Berk Mersinli, yaptığı konuşmada, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin "yok" hükmünde olduğunu belirtti.

ABD'nin hayata geçirdiği sorumsuz ve hukuksuz girişimin Ortadoğu'da kan ve gözyaşını artıracağını, kaosu derinleştireceğini kaydeden Mersinli, "ABD ve İsrail'in coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Manisa'daki "Gençlik Haftası" kutlamaları kapsamında düzenlenen 36'ncı Gençlik Haftası Yürüyüşü'ne katılan gençler de İsrail'in yaptığı katliamı protesto etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, bu yıl yürüyüşte eğlence organizasyonu yapmayacaklarını, katılımcıların kendi istekleriyle Filistin bayrakları açarak duyarlılıklarını gösterdiğini, bunun gurur verici olduğunu söyledi.

- Denizli'de geniş katılımlı eylem

Denizli'de ise Delikliçınar Yeni Cami'de İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, dualar okundu.

Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla çok sayıda vatandaş, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplandı.

Burada bir konuşma yapan AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, ABD'nin bu girişimiyle BM'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını gösterdiğini ifade eden Filiz, şunları söyledi:

"ABD ve İsrail'in coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Uluslararası arenayı ve BM'yi zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz." dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk de bugün Türkiye'nin 81 vilayetinde bu tepkinin olmasının, Türkiye'nin Kudüs'e olan hassasiyetini ve önemini gösterdiğini kaydetti.

Birtürk, "Kudüs, İslamiyet'in namusu, şerefi, vazgeçilmezidir. Bu nedenledir ki Türkiye'de yaşayan 81 milyon kardeşimizin kalbi orada atmaktadır. Bu kalbin tüm İslam aleminde de aynı değerde atmasını arzulamaktayız" değerlendirmesinde bulundu.

BBP Denizli İl Başkanı İlhami Çiçek'in de konuşma yaptığı etkinliğe, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve ilçe belediye başkanları ile çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

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