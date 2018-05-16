İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılara tepki gösterildi. AK Parti İl Başkanlığınca Kazım Özalp Caddesi'nde düzenlenen protesto gösterisine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, partililer ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar, "İslamın başkenti katledilemez", "Kahrolsun İsrail, Filistin'den defol", "Kudüs İslamdır, İslam kalacak" sloganı attı. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Kudüs'ün Birleşmiş Milletler kararlarıyla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması gerektiğini anlatan Taş, ABD'nin hayata geçirdiği sorumsuz ve hukuksuz girişimin, Orta Doğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceğini vurguladı.

Öte yandan, Akseki Merkez Camisi'nde İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı. - Muğla Muğla'da gerçekleştirilen programda, Kurşunlu Cami bahçesinde bir araya gelenler, "Kudüs'e selam direnişe devam", "Katil ABD Orta Doğu'dan defol", "Mücadelemiz sürecek emperyalizm yenilecek", "İnsanlık ölüyor", "Dünya sussa biz susmayacağız, Kudüs emanetimizdir" yazılı pankart ve döviz taşıdı. Gruptakiler İsrail ve ABD aleyhine slogan attı. AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından şehit edilmelerini şiddetle kınadıklarını söyledi. Kudüs'ün ihtiyacı olan istikrarın, ABD'nin aldığı kararlarla bir kez daha yıkıldığına dikkati çeken Mete, ABD'yi bu yanlış kararından derhal dönmeye davet ettiklerini bildirdi. ABD'nin bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan ettiğini anlatan Mete, Müslümanlar olarak Kudüs'ün namusunu korumanın tarihin kendilerine yüklediği mukaddes bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak dua etti. - Isparta İsrail'in saldırılarına ilişkin AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, partililerin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinde İsrail kadar ABD'nin de sorumluluğunun olduğunu söyledi. Zabun, şöyle konuştu: "ABD ve İsrail'in, coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail'e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Uluslararası kuralların ve vicdanın bu derece hoyratça çiğnenmesi, hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği bir dünyaya doğru gidildiğinin ifadesidir. Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs'te, bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye, bu hukuksuzluğa karşı, dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."