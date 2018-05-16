İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

Malatya, Şanlıurfa, Kili'te Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te, İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar kınandı. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, kentteki bir restoranda yaptığı açıklamada, Tİürk milleti ve esnaf ve sanatkar camiası olarak Filistinlilerin yanında olduklarını belirterek, şöyle dedi: "ABD ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarını nefretle kınıyoruz. Amerika'nın katil olduğu bugün meydandır. Filistin'e yapılan barbarca saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sadece Türkiye'nin değil bütün Müslüman ülkelerin bu olaya tepki göstermesini bekliyoruz. İnşallah katliamlar son bulur. İnşallah, Müslümanlar olarak ayağa kalkacağımızı ve zalime karşı duracağını, garibanın yanında yer alacağımız günleri ümitle bekliyoruz." Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada da 1948'den bu yana İsrail'in her fırsatta Filistin'de Müslüman kanı akıtmaya devam ettiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi: "İsrail'i şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Özellikle mübarek gecelerde ve günlerde vahşi ve tahrik edici eylemlerini sergilemekten zevk alıyor. Yine bir Ramazan-ı Şerif arifesinde Gazze'de yaptığı saldırılarda 59 masum sivili katleden ve 2770 sivili yaralayan orantısız güç kullanmayı sadistçe sergileyen İsrail'i nefretle kınıyoruz. Yine İsrail'in bu zalimane tutumu sergilemesi için her türlü maddi ve manevi desteği veren ABD'yi de kınıyoruz. Dünyanın dört bir yanında İslam beldelerindeki 'demokrasi, insan hakları savunuculuğu maskesiyle' katliam ve mezalimini de kınıyoruz. İsrail ve ABD'nin bu vahşi cinayetlerine teşne olan, ses çıkarmayan, görmezden gelen, kör ve sağır rolü yapan bütün ülkeleri de kınıyoruz. Yine bu zalimlerle hareket eden ve bu zalim grubuyla ismi anılan ve kendilerini Arap ve Müslüman olarak adlandıran zavallı hale düşmüş devletçikleri de nefretle kınıyoruz.Hak gelecek batıl zail olacak inanıyoruz."

- Şanlıurfa Şanlıurfa'da, Harran Üniversitesi (HRÜ), Senato kararıyla yayınladığı basın açıklamasında, işgalci konumundaki İsrail ve hamisi ABD'nin Ortadoğu’da mazlumlara karşı şiddet kullanarak devlet terörü işlediğine dikkati çekti. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin göreve davet edildiği açıklamada, Ortadoğu'da yeni bir istikrarsızlığa ve kaosa neden olabilecek adımların atıldığı aktarıldı. Katliamların faillerini ve ortaklarının lanetlendiği vurgulanılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Masum Filistin halkının haklarının siyonist devlet tarafından on yıllardır sürekli olarak ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak bu katliama cüret etmesi karşısında insanlığın, gür bir sesle ve topyekun biçimde, dur dememesi kabul edilebilir bir durum değildir. Tarih bugünleri kara bir leke olarak yazacaktır. Filistin halkı meşru müdafaa hakkına sahiptir." Bu arada aralarında İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Eğitim Bir-Sen Şubesinin de bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları da basın açıklamalarıyla saldırıları protesto etti.

- Kilis Kilis'te, Anadolu Gençlik Birliği'nin çağrısı ile bir araya gelen bir grup öğrenci, ellerinde "Kudüs Müslümanların onurudur", "Kudüs Müslümanların istikbalidir" ve "Zalimler için yaşasın adalet" gibi dövizlerle üniversitenin 15 Temmuz Meydanı'nda toplandı. Grup adına açıklama yapan Nurettin Taş, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını ve topraklarının işgalini protesto eden Filistinlilere düzenlenen saldırılarda onlarca kişiyi şehit ettiğini ve binlercesinin de yaralandığını ifade ededen Taş, "Yaşanan insanlık dışı duruma karşı daha ileri adımların atılması gerekmektedir. ABD'nin Siyonist İsrail'in ve işbirlikçi kukla yönetimlerin attığı bu adımlara sessiz ve tepkisiz kalmak yeni zulümlere kapı aralamak ve Filistinlilerin yok edilmesine seyirci kalmak demektir." diye konuştu. Gruptakiler daha sonra "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" ve "Kudüs Filistin'in başkentidir" sloganları atarak dağıldı. Öte yandan AK Parti İl teşkilatının çağrısı üzerine bir araya gelen çok sayıda vatandaş da İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırıları kınadı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, "Zulme sessiz kalma", Kudüs düşerse İslam düşer", yazılı dövizler açtı. AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan, burada grup adına yaptığı açıklamada, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail devletinin başkenti olarak tanıma girişiminin kabul edilemez olduğunu söyledi. İslam'ın ilk kıblesini İsrail'in başkenti olarak tanınmasının yok hükmünde olduğunu ifade eden Canarslan, "ABD bu girişimiyle BM kararını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. İsrail dünyanın gözü önünde apaçık bir soykırım gerçekleştirmektedir. Buna asla sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. İslam'ın kadim kenti bağımsız Filistin devletinin başkentidir."diye konuştu. Konuşmaların ardından gruptakiler, tekbir getirip sloganlar atarak meydandan ayrıldı. Programa, AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Adıyaman Adıyaman'da AK Parti ve sivil toplum kuruluşları Demokrasi Parkı önünde bir araya geldi. AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağdekin, burada grup adına yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerin mümkün olmadığını belirterek, şunları kaydetti: "ABD bu girişimiyle BM'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs'ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulunun ve İslam İşbirliği Teşkilat'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu'da kanı ve göz yaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir."

Gruptakiler daha sonra "Kudüs Filistin'in başkentidir" sloganı atarak dağıldı. Kahta ilçesinde de birçok sivil toplum kuruluşu başta Gazze olmak üzere Kudüs ve Batı Şeria'da yaşananları protesto etti. Kahta Gönüllüler Platformu öncülüğünde başlatılan İsrail'in Gazze'deki yaptığı katliamlara tepki göstermek için düzenlenen basın açıklamasına yüzlerce vatandaş katıldı. Kahta Yüzüncü Yıl Parkında basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir Sen Kahta Temsilcisi Mustafa Işık, İsrail'in mübarek günlerde sürekli bunu yaptığını belirterek, şunları kaydetti: "Bugün işgalci İsrail yine Filistin’de katliam yapıyor. Filistinliler İslam tarihinin en acı günlerinden birini yaşıyor. ABD'nin yardımıyla işgali resmileştiren Kudüs'te, ABD ve İsrail temsilcileri keyif çatarken, binlerce Filistinli Kudüs için kanını döktü." Basın açıklamasının ardından dua edildi. - Kahramanmaraş İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için Kahramanmaraş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı, 150 sivil toplum kuruluşu ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla ABD ve İsrail kınandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla, Demokrasi Meydanı'na Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yapıldı. Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan, kentin emekli kanat önderlerinden Ali Demirdöğen, bugün meydanda, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden ABD'yi kınamak için toplanmadıklarını, bugün kınama ve Kudüs için ağıt yakma günü olmadığını belirtti. Bugünün ümmetin 15 Temmuz'u olduğunu vurgulayan Demirdöğen, şöyle dedi: "Bugün Kudüs için eyleme geçme günüdür. Bizler Sütçü İmam'ın torunları olarak buradan bütün dünyaya haykırıyoruz. Ey Kudüs, Sütçü İmam'ın, Rıdvan Hoca'nın torunları olarak sana söz veriyoruz, seninle özgürleşip, seninle dirilinceye kadar senin soluğun ve senin haykırışın olacağız. Kudüs bizim özgürlüğümüzdür. Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır. Kudüs düşerse Mekke düşer, Medine düşer, Maraş düşer, İstanbul düşer. Kudüs düşerse hepimiz düşeriz. Biz inanıyoruz ki Kudüs Filistin'in başkentidir. İnşallah hiçbir zaman İsrail'in başkenti olmayacaktır."

AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da konuşmasının ardından, şehit Filistinliler için dua edildi. - Gaziantep Gaziantep'te AK Parti il teşkilatınca 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplananlar adına konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının kabul edilemeyeceğini ve bu girişim kendileri adına yok hükmünde olduğunu söyledi. ABD'nin bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını gösterdiğini, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan ettiğini anlatan Özkeçeci, "Kudüs'ün, gerek BM gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan özenle kaçınılması gerekirken, üstelik BM Genel Kurulunun ve İslam İşbirliği Teşkilatının Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim Ortadoğu’da kan ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.